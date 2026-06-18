Cette exoplanète rôtie par son étoile fait avancer la science, malgré elle

Comme toute Jupiter chaude, l’exoplanète HD 80606 b voit sa température grimper dès qu’elle frôle son étoile. Mais cette géante gazeuse est en réalité un monde bien plus extrême que ce que l’on pensait. Cette caractéristique, découverte par le télescope spatial James Webb, en fait un terrain d’étude idéal pour l’observation d’une planète poussée dans ses retranchements.

HD 80606 b
Crédits : NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Si vous souffrez déjà de la chaleur par 30°C, alors vous ne survivriez pas une seconde – et nous non plus – sur HD 80606 b. Il s’agit d’une exoplanète géante gazeuse située à 217 années-lumière de la Terre, qui appartient à la catégorie des « Jupiters chaudes ».

Elle pourrait même en être la représentante. Les « Jupiters chaudes » figurent en effet parmi les mondes les plus violents, et HD 80606 b est l’un des plus extrêmes de sa catégorie. Autrefois étudiée par le télescope spatial Spitzer de la NASA (désormais hors service), l’exoplanète est finalement encore plus extrême que prévu. Et cela en fait un laboratoire idéal.

Lire aussi – Sans Jupiter, vous n’auriez jamais pu lire ce titre : voici comment la géante a sauvé la Terre de la stérilité

HD 80606 b : une planète rôtie transformée en progrès pour la science

C’est le télescope spatial James Webb (JWST) qui a pris le relais pour l’observation de HD 80606 b. Les Jupiters chaudes ont pour caractéristique de s’approcher si près de leur étoile hôte qu’elles peuvent boucler une orbite en quelques jours. Mais HD 80606 b est, en quelque sorte, un ovni dans cette catégorie de planètes : son orbite de 111 jours est si elliptique qu’elle l’amène si près de son étoile hôte au point d’atteindre la température colossale de 600°C. Et cela, on le sait grâce au JWST.

Ce « coup de chaud » que subit l’exoplanète perturbe inéluctablement sa chimie, ce qui en fait un laboratoire idéal pour étudier les réactions des planètes face à des températures extrêmes. Tiffany Kataria et son équipe au Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont donc recouru à la spectroscopie grâce à l’instrument MIRI (pour Mid-Infrared Instrument) du JWST pour étudier la température et la chimie de HD 80606 b.

Lire aussi – Les premiers dossiers secrets sur les OVNIs sont déclassifiés : tournant historique ou simple coup de com’ ? Ce qu’on y apprend vraiment

Pour simplifier, les chercheurs ont décomposé la lumière en longueurs d’onde individuelles à trois moments distincts : avant, pendant et après le passage de l’exoplanète au plus près de son étoile hôte. L’objectif ? Révéler l’évolution des signatures chimiques de son atmosphère, comme le méthane et le dioxyde de carbone.

Le JWST s’est servi de l’héritage de Spitzer pour aller encore plus loin et proposer un portrait encore plus détaillé de HD 80606 b. Et ce n’est que le début : comme le souligne Space.com, les scientifiques sont loin d’avoir exploité tout le jeu de données recueillies par le JWST.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pixel 10 Pro : le flagship de Google est à moins de 700 € avec un Google TV Streamer et un support de smartphone Pixelsnap offerts

Boulanger cumule les offres intéressantes sur le Google Pixel 10 Pro. Plus de 200 euros de réduction, 2 cadeaux, 6 mois d’assurances offerts, vous allez être gâté. Dans cet article,…

GTA 6 : on connaît enfin la date des précommandes et elle est imminente !

Treize ans : c’est le nombre d’années qu’il aura fallu pour que GTA 6 sorte enfin. Ce jeu est déjà, avant même sa sortie, un véritable phénomène mondial, au point qu’on…

Le DJI Mini 4K perd plus de 110 € : le drone ultra léger profite d’une remise de 37 %

Le DJI Mini 4K passe à moins de 190 € chez Amazon, grâce aux offres du Prime Day en avant-première. La baisse de prix est d’environ 37 % par rapport…

Porsche tranche enfin sur l’avenir de sa 911, et les puristes vont adorer

Depuis des années, les fans de la 911 tremblaient à l’idée de voir leur bolide culte passer à l’électrique. Le nouveau patron de Porsche vient enfin de les rassurer en…

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur avec auto-nettoyage est à moitié prix chez Amazon

Amazon baisse fortement le prix du Dreame H12 Pro Ultra à l’approche du Prime Day. L’aspirateur laveur est actuellement à moitié prix, et passe à seulement 158 €, au lieu…

Sans Jupiter, vous n’auriez jamais pu lire ce titre : voici comment la géante a sauvé la Terre de la stérilité

Grâce à la Terre, on connaît la recette de la vie. Parmi les ingrédients clés nécessaires à sa formation figurent notamment l’azote et le phosphore. Mais quel processus cosmique a…

DJI Osmo Pocket 3 : avec ce code promo, la caméra chute à seulement 290 €, vite !

La caméra stabilisée Osmo Pocket 3 de DJI est la solution parfaite pour filmer vos voyages ou vos souvenirs de famille. Elle vous fera de magnifiques images quelque soit les…

Nvidia a confié son labo de robots à des IA, elles ont fait mieux que ses ingénieurs

Dresser un robot demandait jusqu’ici des semaines de travail humain minutieux. Nvidia vient de confier cette tâche ingrate à des intelligences artificielles laissées seules. Les machines apprennent désormais pendant la…

Android 17 : cette fonctionnalité va vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone

Google d’annoncer une grosse mise à jour pour son outil de transfert de données entre iOS et Android. Celui-ci prend désormais en charge l’historique des messages ainsi que la disposition…

Meilleurs VPN pour le Canada : quel service choisir en 2026 ?

Choisir un bon VPN pour le Canada peut permettre de sécuriser sa navigation, d’améliorer sa confidentialité en ligne ou encore d’accéder plus facilement à certains services depuis l’étranger. En revanche,…