“Le monde va être plongé dans le noir le 2 août” : c’est faux, mais il y aura quand même une éclipse exceptionnelle à ne pas manquer

Contrairement à ce que certains médias affirment, la prochaine l'éclipse solaire totale ne va pas plonger le monde entier dans l'obscurité. En revanche, elle a bien quelque chose de particulier.

“Ça va être tout noir“. Voilà en substance ce que l'on peut lire dans plusieurs articles à propos de la prochaine éclipse solaire totale à laquelle nous aurons droit. Rien à voir avec la réplique empruntée au film RRRrrrr!!! d'Alain Chabat. Il s'agit de dire que la Terre entière sera plongée dans l'obscurité, le temps que la Lune continue sa course et cesse de cacher le Soleil. Un spectacle qui vaudrait le détour, mais qui n'aura pas lieu pour une raison très simple : c'est impossible.

Apportons d'emblée une précision importante : l'éclipse dont il est question ici aura lieu le 2 août 2027. Pas cette année comme certains l'affirment sur les réseaux sociaux. Ça n'enlève rien à son intérêt cela dit. Elle est surnommée “l'éclipse du siècle“, et même si c'est légèrement inexact d'un point de vue purement temporel, le phénomène est suffisamment unique en son genre pour mériter ce titre. Voyons pourquoi.

L'éclipse solaire totale du 2 août est particulière, mais pas autant qu'on veut nous le faire croire

D'abord, l'éclipse du 2 août 2027 sera totale pendant 6 minutes et 22 secondes. C'est la plus longue période de tout le 21e siècle. Celle du 8 avril 2024 a par exemple duré 4 minutes et 28 secondes. Pour battre ce futur record, il faudra attendre… le 16 juillet 2114. Si vous faites le calcul, ce sera 87 ans après l'éclipse de 2027. Presque un siècle donc.

Ensuite, la zone où nous pourrons observer le Soleil entièrement caché par la Lune est plus large que d'habitude. Cela s'explique par le fait que dans deux ans, la Lune sera au plus près de la Terre. La bande d'éclipse totale fera 15 227 km de long sur 258 km de large. En France, nous n'aurons droit qu'à une éclipse partielle, ce qui est déjà pas mal. Pour profiter au maximum du spectacle, vous devrez vous rendre, par exemple, à Tarifa tout au sud de l'Espagne, sur les plages de Tunisie ou à Louxor en Égypte. En espérant que le ciel soit bien dégagé ce jour-là.