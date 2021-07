Super Mario 64 : une cartouche de Nintendo 64 vendue pour 1,3 million d’euros bat tous les records

Une cartouche de Super Mario 64 a établi un nouveau record. Lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions, le jeu vidéo a été vendu pour la somme de 1,3 millions d'euros. Super Mario bat ainsi le record fixé quelques jours plus tôt par une copie de La légende de Zelda sur Nintendo NES. La cartouche s'était vendue plus de 700 000 dollars.

Ce 11 juillet, une cartouche scellée de Super Mario 64 a été cédée lors d'une vente organisée par la maison d’enchères américaine Heritage Auctions. Datant de 1996 et conservée dans un état impeccable, cette unité a été achetée par un enchérisseur au prix de 1 560 000 de dollars, soit 1 315 025 dollars.

“La signification culturelle de ce titre et son importance pour l'histoire des jeux vidéo sont primordiales, et l'état de cette copie est tellement époustouflant” explique Heritage Auctions sur son site web. Interrogé par l'AFP, Eric Bradley, un porte-parole de Heritage Auctions souligne que l'objet est “la seule copie connue à recevoir la note de 9.8 A ++” . D'après l'expert, il s'agit de la plus haute note que peut espérer un jeu vidéo rétro.

Avec Super Mario 64 et La légende de Zelda, les ventes aux enchères atteignent de nouveaux sommets

Quelques jours plus tôt, Heritage Auctions avait déjà battu tous les records avec une cartouche pour les consoles Nintendo NES de “La légende de Zelda”. Au terme de la vente, un collectionneur a déboursé 870.000 dollars, soit 733 109 euros, pour mettre la main sur la cartouche. Heritage Auctions parlait alors de “record mondial pour un jeu vidéo”, sans savoir que ce record serait dépassé dans les 48 heures.

C'est la première fois qu'un jeu est vendu aux enchères pour plus d’un million de dollars, note Heritage Auctions à propos de Super Mario 64. Il y a quelques mois, les ventes records du marché n'étaient pas aussi élevées. Par exemple, un exemplaire de Super Mario Bros s'est vendu à un montant record de 660 000 dollars, soit 560 000 euros, en avril dernier. Quelques mois plus tôt, une copie scellée de Super Mario Bros 3 a été vendue pour 156.000 dollars, soit 131 500 euros. Jusqu'où iront les prix ? On attend votre avis dans les commentaires.