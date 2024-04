Cette concurrente de la Model S Plaid gagne encore en autonomie avec cette nouvelle version

La Lucid Air, l'une des principales adversaires de la Tesla Model S Plaid, continue d'améliorer sa formule. En effet, le constructeur vient d'apporter plusieurs modifications à la version Grand Touring. Résultat, l'autonomie grimpe encore et s'approche des 850 km.

Le nom de Lucid vous dit peut-être quelque chose. Ce constructeur américain de voitures électriques ambitionne de devenir la référence du haut de gamme watté et ultra performant. Présent en Europe depuis 2022, la marque tarde encore à faire son arrivée en France.

En attendant son lancement dans l'Hexagone, l'entreprise continue de développer sa gamme. Ce 17 avril 2024, l'entreprise a annoncé du nouveau concernant la Lucid Air Grand Touring. Pour rappel, cette version vient se placer à la 3e position dans la gamme Air, juste avant le modèle ultra haut de gamme Air Sapphire.

La Lucid Air Grand Touring améliore ses performances

Cette année, la Grand Touring va justement profiter de quelques améliorations issues de la Sapphire pensées notamment pour améliorer son autonomie par grand froid. Si son rayon d'action global reste inchangé, à savoir 839 kilomètres environ en cycle mixte WLTP, elle sera à même de proposer une autonomie similaire dans des situations climatiques extrêmes grâce à l'adoption d'une nouvelle pompe à chaleur provenant justement de l'Air Sapphire.

Mais ce n'est pas tout. Des modifications ont été apportées à la conception exclusive du moteur, à la chimie des cellules de batterie, et aux caractéristiques thermiques de la Lucid Air Grand Touring pour réduire la consommation d'énergie en conduite soutenue et dynamique. Rappelons au passage que la Lucid Air Grand Touring est équipée d'une batterie de 118 kWh qui repose sur une architecture de 800 V. Selon les dires du constructeurs, ces retouches ont permis d'améliorer la vitesse de charge de 15 à 30 % en courant continu.

Toujours concernant la recharge, le constructeur a instauré une fonctionnalité de pré-conditionnement automatique amélioré, ce qui permet de mettre la batterie à une température optimale avant d'être branchée à une borne de recharge rapide. On retrouve ce genre de technologie chez de plus en plus de constructeurs, comme chez Renault sur la Mégane e-Tech par exemple.

Quant aux performances pures de la Lucid Air Grand Touring, elles restent inchangées : 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et une vitesse maximale de 329 km/h. Lucid a confirmé le lancement de cette version remaniée aux Etats-Unis, au prix de 109 900 dollars, soit environ 102 902 euros. Pour rappel, la Tesla Model S Plaid se négocie en France à partir de 109 990 € avec ses 600 km d'autonomie en cycle mixte WLTP.

Source : Lucid