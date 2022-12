Lucid Air : les berlines électriques à l’autonomie record de 883 km arrivent enfin en Europe

Tesla a de quoi trembler en Europe, son concurrent Lucid ayant enfin commencé à livrer ses premières berlines électriques chez nous. Celles-ci ont de quoi faire la peau des voitures d’Elon Musk grâce à leur autonomie record.

Sur les réseaux sociaux, Lucid vient officiellement d’annoncer que ses premières Lucid Air Dream Edition avaient été livrées à des clients en Europe, plus précisément en Allemagne et aux Pays-Bas. Le concurrent de Tesla, qui a réussi à battre un record du monde de vitesse face aux meilleures voitures du marché, arrive chez nous avec une bonne surprise.

En effet, la Lucid Air Dream Edition est disponible en deux versions différentes, et l’une d’entre elles a la particularité de proposer une autonomie encore jamais vue sur notre marché. La Dream Edition R (Range) a reçu une certification officielle WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) de 883 kilomètres lorsqu'elle est équipée de roues de 19 pouces. C’est donc bien plus que la Tesla Model S Plaid équivalente, qui ne propose que 600 km d’autonomie.

Quels sont les configurations et les tarifs des Lucid Air Dream Edition ?

Les clients qui ont besoin de vitesse peuvent opter pour l'Air Dream Edition Performance, qui dispose d'un groupe motopropulseur à double moteur amélioré produisant une puissance combinée de 1 111 ch (828 kW / 1 126 PS). Cela permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, mais l'autonomie en prend un coup puisqu'elle ne peut parcourir “que” 799 km.

La Lucid Air Dream Edition R dispose elle d'un groupe motopropulseur à double moteur produisant 933 ch (696 kW / 946 PS). Comme nous l’avons souligné plus haut, elle offre une autonomie WLTP allant jusqu'à 883 km, ce qui fait du modèle le « véhicule électrique à la plus longue autonomie du marché européen ». Elle passe de 0 à 100 km un peu plus lentement, en 2,9 secondes, et la vitesse de pointe est fixée à 270 km/h. À noter que contrairement à d’autres constructeurs, le véhicule propose bien une portée aussi longue que l’annoncent les certifications, car plusieurs tests ont déjà montré que la Dream Edition Range dépassait aisément les 800 km.

Au niveau des tarifs, les deux véhicules sont proposés au même prix de départ : 218 000 euros en Allemagne, ou 222 000 euros aux Pays-Bas. Les clients n’ont donc qu’à choisir entre une autonomie plus élevée ou une voiture plus puissante. Pour l’instant, la Lucid Air Dream Edition n’est pas disponible en France, mais nous vous tiendrons bien évidemment informés.