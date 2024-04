Superchargeurs : Tesla baisse le prix de ses abonnements, ça vaut le coup ou pas ?

Tesla vient d'apporter de revoir sa politique tarifaire concernant les Superchargeurs. En effet, le constructeur a décidé de réduire le prix des abonnements mensuels et annuels. On fait le point sur ces offres et sur leur intérêt pour les propriétaires de voitures électriques.

Avec plus de 50 000 Superchargeurs répartis à travers le monde (dont plus de 10 000 en Europe), Tesla possède actuellement le plus grand réseau de recharge rapide. Cette présence fait des Superchargeurs la solution privilégiée par les propriétaires de Tesla évidemment, mais pas que.

Comme vous le savez peut-être, depuis quelques années le constructeur a choisi d'ouvrir ses installations de recharge aux voitures “non-Tesla”. En France par exemple, les conducteurs de VE hors-Tesla peuvent se brancher aux Superchargeurs depuis janvier 2022. Pour inciter les automobilistes à opter pour son réseau, Tesla a multiplié les opérations séduction. En février 2024 par exemple, la marque a mis en place des “super heures creuses” sur certaines stations qui permettent d'obtenir des tarifs très avantageux (entre 0,10 € et 0,20 € le kWh).

Tesla baisse le prix de ses abonnements Superchargeur

Or, depuis ce 13 avril 2024, Tesla a annoncé des modifications importantes sur la politique tarifaire des Superchargeurs. Plus précisément, ces retouches concernent les abonnements à la Supercharge. Pour rappel, ces formules permettent aux propriétaires de VE de bénéficier de la Supercharge à un tarif plus bas. Notez que tous les détenteurs de Tesla sont automatiquement membres.

Jusqu'alors, les utilisateurs qui avaient choisi une formule mensuelle devaient s'acquitter de 12,99 €/mois. Désormais, la facture est passée à 9,99 €. Mais ce n'est pas tout. Tesla a profité de l'occasion pour ajouter également une formule annuelle. Affichée à 100 € par an, elle offre une réduction de 16 % sur 12 mois par rapport à l'offre mensuelle.

Concrètement, cela représente une économie de 0,10 € par kWh en moyenne. Comme l'expliquent nos confrères de Frandroid, il faudrait en l'occurrence consommer à minima 1 000 kWh par an pour amortir le coût de l'abonnement annuel. Soit environ une vingtaine de charges sur l'année (2 par mois en moyenne). Avant de passer à la caisse, il faudra donc déterminer si vos besoins en énergie sont suffisamment importants pour justifier l'investissement dans l'adhésion annuelle (nombre de recharge et kilomètres parcourus chaque mois notamment).