Cette célèbre lampe Ikea peut maintenant être contrôlée depuis un smartphone, mais il y a un hic

L’un des best-sellers d’Ikea, la lampe dimmable VARMBLIXT LED, passe dans le futur. En effet, il est désormais possible de contrôler l’intensité de cette dernière depuis votre smartphone, mais sous certaines conditions.

Ikea est bien connu pour ses meubles, ses lits, ses chaises et autres accessoires de cuisine. Mais il ne faut pas oublier que l’entreprise suédoise s’est également lancée dans l’électronique de pointe. Cette année, Ikea a par exemple lancé une lampe-enceinte Bluetooth ultra stylée, et a même réinventé la recharge sans fil l’année dernière. Et d’ailleurs, niveau lampes et autres appliques, Ikea diversifie toujours plus son catalogue. On pense donc ici à la VARMBLIXT LED, une lampe abordable en forme de donut.

Et, bonne nouvelle, la VARMBLIXT LED a désormais droit à une version « next-gen ». Cette nouvelle version s’accompagne d’une finition en verre dépoli mat, au travers duquel se diffusent les 12 couleurs proposées par Ikea. La luminosité et la teinte de la VARMBLIXT LED peuvent bien sûr être ajustées via une télécommande fournie, mais pas que.

En effet, il est également possible de contrôler l’intensité ou les couleurs de la lampe VARMBLIXT LED directement depuis votre smartphone. En revanche, Ikea a choisi de se passer du Wi-Fi classique, ce qui peut poser problème pour bon nombre d’utilisateurs.

VARMBLIXT LED : Ikea dit non au Wi-Fi classique

Ainsi, il vous faudra être équipé d’un routeur Thread Border, Ikea ayant opté pour la norme ouverte Matter. Et, bonne nouvelle, Ikea propose également le hub DIRIGERA, qui permet non seulement de contrôler la VARMBLIXT LED depuis votre téléphone, mais aussi d’autres appareils connectés vendus chez Ikea.

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« Ce qui rend cette lampe unique, c’est que le passage entre les couleurs ne se fait pas de manière brusque, mais constitue un voyage très fluide à travers toutes les teintes pour atteindre la couleur suivante. », explique Sabine Marcelis, conceptrice de la VARMBLIXT LED. « La lumière évolue lentement à travers les couleurs afin de transformer la couleur d’un espace. »

La VARMBLIXT LED affiche un diamètre d’environ 30 cm pour une hauteur de 11 cm. Celle-ci est alimentée sur secteur via un câble de deux mètres de longueur.