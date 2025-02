IKEA vient de transformer discrètement l’Apple Watch en télécommande pour ses lumières connectées

Les utilisateurs d’objets connectés IKEA disposent désormais d’un nouvel outil pour gérer leur éclairage. Une mise à jour de l’application IKEA Home Smart permet de contrôler les lumières connectées directement depuis l’Apple Watch.

Les objets connectés prennent une place de plus en plus importante dans les foyers. Grâce aux applications dédiées, il est possible d’automatiser des tâches du quotidien, comme ajuster l’éclairage, gérer les volets roulants ou contrôler la température d’une pièce. Avec l’essor des montres connectées, ces commandes deviennent encore plus accessibles, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leur maison directement depuis leur poignet, sans avoir à sortir leur smartphone.

IKEA rejoint cette tendance en proposant une version de son application IKEA Home Smart compatible avec l’Apple Watch. Sans annonce officielle, cette nouveauté a été repérée sur l’App Store, où des captures d’écran montrent l’interface dédiée. Cette mise à jour permet d’allumer et d’éteindre les lumières connectées, d’ajuster leur intensité, de choisir une couleur et d’activer des scènes préenregistrées. Si l’application sur iPhone et iPad prend aussi en charge d’autres appareils comme les enceintes, les stores et les purificateurs d’air, cette première version semble pour l’instant limitée aux éclairages.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent disposer d’une Apple Watch sous watchOS 10.6 ou plus récent, ainsi que d’un hub IKEA Dirigera. Ce dernier est indispensable pour relier les ampoules connectées au système et assurer la compatibilité avec l’application. Actuellement, seules les lumières sont prises en charge par la montre, mais IKEA pourrait étendre ces contrôles à d’autres objets connectés comme les stores ou les enceintes. L’application est compatible avec l’Apple Watch Series 10 ainsi qu’avec les modèles plus anciens et offre une interface optimisée pour un contrôle rapide et intuitif.

D’autres fabricants proposent déjà des solutions similaires. Les ampoules Philips Hue ne disposent plus d’une application dédiée sur Apple Watch, mais peuvent être contrôlées via HomeKit ou des applications tierces. De son côté, Govee offre une compatibilité avec sa propre application, permettant d’ajuster l’éclairage et de surveiller d’autres appareils connectés. Avec ce lancement, IKEA renforce son écosystème domotique et se positionne comme un acteur de plus en plus présent dans le domaine de la maison connectée.