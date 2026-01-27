IKEA lance une lampe-enceinte Bluetooth ultra-stylée : elle camoufle intelligemment la technologie dans votre déco

Entre lumière, musique et décoration, pourquoi choisir ? IKEA a la réponse à cette question : il n’y a pas à faire de choix. Le géant suédois vient de lancer une nouvelle lampe-enceinte Bluetooth : découvrez pourquoi KULGLASS pourrait devenir l’atout charme de votre intérieur.

Depuis quelques années, IKEA étoffe son catalogue de produits : le géant suédois ne vend plus seulement des meubles passe-partout, il s’essaie également aux accessoires connectés. Mais la marque ne se contente plus de proposer des produits banals.

Non, elle innove, tant au niveau du design que de la praticité. IKEA mise, par ailleurs, régulièrement sur la polyvalence de ses produits : il n’est pas rare que ces derniers soient (au moins) deux-en-un. En témoigne sa nouvelle lampe-enceinte Bluetooth baptisée KULGLASS. Haute de 37,8 cm, son abat-jour en verre offre une ambiance tamisée à votre intérieur, mais ce n’est pas son seul atout.

Lire aussi – IKEA réinvente la recharge sans fil : sa nouvelle gamme d’accessoires insolites certifiés Qi2 débarque en France

Musique, éclairage et décoration : voici KULGLASS, la nouvelle lampe-enceinte d’IKEA

Pour la petite histoire, la lampe-enceinte KULGLASS n’est pas le premier produit hybride de son acabit – on peut même dire qu’il s’agit du digne successeur de la lampe-enceinte VAPPEBY. Cette dernière était la première enceinte connectée à intégrer un bouton inédit : le Spotify Tap. Il permet deux choses : d’abord de reprendre votre musique là où vous l’avez arrêtée sur un autre appareil, et réappuyer dessus vous permet d’obtenir une recommandation différente adaptée à vos envies.

Il fait donc son retour sur la KULGLASS. Mais contrairement à sa prédécesseuse, cette nouvelle lampe-enceinte arbore un design plus léché, moins brut, ce qui lui apporte une fonction davantage décorative – et plus seulement utilitaire.

Ce produit deux-en-un présente ainsi plusieurs avantages. D’abord, on l’évoquait : son bouton Spotify Tap, mais également son mode multi-enceintes qui permet de coupler la KULGLASS à n’importe quelle autre enceinte Bluetooth IKEA compatible. Ensuite, le gain de place : forcément, en prenant en charge la fonction de deux objets différents, cela optimise l’espace nécessaire. Enfin, n’oublions pas son côté esthétique : elle permet de camoufler une enceinte moins harmonieuse au sein de son intérieur.

La lampe-enceinte KULGLASS est disponible en deux coloris – rouge brun / rose et vert foncé – au prix de 99,95 €. Étant donné sa polyvalence (lampe, mode multi-enceintes, bouton Spotify Tap et objet de déco), on peut estimer que son prix est plutôt abordable.