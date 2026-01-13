Cette application iOS qui vérifie si vous êtes vivant bat des records de téléchargement, mais pourquoi ?

Une application iOS payante en apparence morbide est devenue la plus téléchargée de l'App Store dans un pays. Un engouement qui peut paraître étrange de prime abord, mais qui s'explique par une triste réalité.

Avec les millions d'applications disponibles sur les magasins Android et iOS, on tombe forcément sur des bizarreries à un moment ou un autre. Citons par exemple “I am Rich“, accessible pour la modique somme de 940 € et qui ne fait grand chose à part démontrer qu'en effet, vous avez de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Plus utile, mais non moins étrange, “Runpee” vous dit à quel moment d'un film vous pouvez aller aux toilettes sans risque de manquer une scène importante.

L'application dont il est question ici nous vient de Chine et s'appelle “Are You Dead ?“, ou “Demumu” dans sa version internationale. Son principe est simple : tous les deux jours, elle vous oblige à appuyer sur un gros bouton vert pour prouver que vous êtes encore en vie. Si vous ne le faites pas, un message est automatiquement envoyé à la personne que vous aurez préalablement défini comme contact. Morbide ? Peut-être, mais Are you Dead est actuellement l'application payante la plus téléchargée de l'App Store en Chine.

Pourquoi une application qui vérifie si vous n'êtes pas mort est aussi populaire

La réponse tient dans une statistique : selon les dernières estimations, il y aura jusqu'à 200 millions de gens vivant seuls en Chine d'ici 2030. Célibataire, personne âgée, étudiant loin de leur famille, personne sans emploi… Les profils sont variés, mais partagent une peur commune, celle de mourir sans que personne ne s'en rende compte.

“Les personnes vivant seules, quel que soit leur âge, ont besoin de quelque chose comme ça, tout comme les introvertis, les personnes souffrant de dépression, les chômeurs et les autres personnes en situation de vulnérabilité“, confie un internaute sur un réseau social.

Sur Android, il existe déjà une fonctionnalité similaire nommée Sécurité personnelle, directement intégrée au système d'exploitation par Google. La seule différence est qu'elle doit être activée manuellement, sans possibilité de programmer un rappel régulier.

Source : BBC