L’IA Gemini va vous aider à trouver l’application parfaite pour vous, voici comment

L'intelligence artificielle Gemini s'invite dans le Play Store de Google pour vous suggérer des applications en fonction de vos besoins du moment. Voici comment cela fonctionnera exactement.

Difficile de s'y retrouver dans la jungle des applications sur Android. Le Play Store, seule plateforme officielle de Google, comporte des millions de programmes mobiles et en accueille sans cesse des nouveaux. Il est certes de possible de naviguer dans les catégories ou de classer les résultats selon différents critères pour mieux juger de la qualité des applis, mais parfois ça ne suffit pas. Il arrive que nous ayons une vague idée de ce que l'on cherche, sans trop savoir quoi exactement.

C'est là que l'intelligence artificielle arrive à la rescousse. En toute logique celle de Google, Gemini. Après une mise à jour, le Play Store accueillera une nouvelle zone juste en-dessous de la barre de recherche. Arborant le logo de l'IA et appelé “Que recherchez-vous ?” (la traduction française finale peut différer), elle vise à faciliter la vie des indécis. Le fonctionnement retenu par la firme de Mountain View est le suivant.

Le Play Store intègrera Gemini pour des recommandations d'applis adaptées à vos besoins

Gemini vous proposera directement des grandes catégories d'applications en fonction de leur finalité : “Protéger ma vie privée“, “Booster ma productivité“… L'IA met aussi en avant des jeux par thématiques (zombies, robots, etc). Après avoir appuyé sur l'une d'entre elles, une page de résultats mentionnant “Organisé avec l'IA” s'ouvre. À l'intérieur, vous trouvez des paires d'applications en lien avec la sélection.

Si l'on prend l'exemple de “Booster ma productivité“, vous pouvez voir deux applications de gestion du temps, deux centrées sur la gestion de projets, deux autres pour prendre des notes et ainsi de suite. On ne sait pas encore comme l'IA fait ses choix en revanche.

Cette fonctionnalité est actuellement déployée aux États-Unis. Il n'y a cependant pas de raison pour qu'elle reste exclusive au pays de l'Oncle Sam, aussi c'est probablement l'affaire de quelques semaines avant de la voir débarquer dans nos contrées.

Source : Android Authority