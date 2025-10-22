L’application Google sur Android gagne enfin cette option, des années après la version iOS

Google va mettre à jour son application éponyme sur Android avec une fonctionnalité qui existe depuis des années sur sa version iOS. Elle va ravir les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l’application Google centralise plusieurs fonctionnalités disponibles sur d’autres services. La recherche sur le moteur éponyme bien sûr, par texte ou image, mais aussi un flux d’actualités, la reconnaissance d’une musique… Une fois ses possibilités repérées, l’appli peut faire partie de celles que l’on utilise souvent. Et c’est valable aussi bien sur un smartphone Android qu’iOS puisqu’elle existe sur les deux systèmes d’exploitation.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser spontanément, ce sont les détenteurs d’iPhone qui bénéficient de la version la plus avancée de l’application. Un constat particulièrement flagrant quand on apprend que Google sur Android va accueillir une option disponible depuis des années dans sa déclinaison Apple. Il était plus que temps qu’elle arrive, d’autant qu’elle est lié au respect de la vie privée des utilisateurs.

Google va ajouter cette option sur son application Android, pas trop tôt

En appuyant sur la zone de recherche de l’application Google, vous faites apparaître le clavier pour taper votre requête. C’est là que la nouveauté se dévoile : une ligne “History Off Search” avec un bouton d’activation/désactivation. Il faudra attendre avant de connaître la traduction française définitive, mais cela pourrait donner “Historique de Recherche Désactivé“. Faire une recherche avec l’option enclenchée ouvre en réalité un onglet Chrome en mode incognito directement dans l’application Google.

Les résultats s’affichent comme d’habitude, sans enregistrer la requête. Il s’agit ni plus ni moins que du mode de recherche Incognito disponible sur l’application iOS de Google. La firme de Mountain View aurait d’ailleurs pu l’appeler ainsi sur Android également, ça aurait été plus clair. Elle a encore le temps de changer avant le déploiement global cela dit, sachant qu’on ignore quand ce dernier aura lieu. Vous pouvez voir une démonstration de l’ensemble dans la vidéo ci-dessous.