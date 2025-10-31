Google Play Store : plus besoin de lire les avis avant de choisir une application, l’IA le fait désormais pour vous

Google mise toujours plus sur l’IA pour vous faciliter la vie. Après la recherche guidée par IA vous permettant de trouver simplement la bonne application sur le Play Store, Google veut maintenant vous éviter de parcourir les avis d’applications grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

L’IA de Google s’immisce toujours plus au sein du Play Store. Alors que la firme de Mountain View a annoncé plusieurs outils destinés à aider l’utilisateur à trouver plus facilement une application au sein de son magasin d’applications officiel grâce à l’IA, il semble que l’entreprise soit en train de déployer une fonction sur laquelle elle travaille depuis un moment.

Avant de télécharger une application, vous avez peut-être le réflexe de consulter les avis à son sujet, notamment pour décider si vous préférez tester celle-ci ou une autre. Mais parfois, peser le pour et le contre entre les commentaires négatifs et positifs peut s’avérer laborieux. Pour faciliter votre prise de décision, Google introduit au sein du Play Store une nouvelle fonctionnalité : les résumés d’avis générés par IA.

Les résumés d’avis générés par IA débarquent dans le Play Store

Cette fonctionnalité avait été repérée et activée par nos confrères d’Android Authority, il y a plus d’un an déjà. Désormais, elle semble en cours de déploiement global dans la version 48.5.23-31 du Play Store – bien que certains utilisateurs n’y aient pas encore accès pour le moment. Si une application dispose de suffisamment de commentaires, alors le résumé d’avis généré par IA apparaîtra dans une section baptisée Ce que disent les utilisateurs dans la partie Notes et avis de sa fiche.

Les résumés d’avis générés par IA se manifestent sous la forme de courts paragraphes mettant en lumière les aspects positifs et négatifs les plus souvent donnés par les utilisateurs. Plusieurs petites étiquettes disposées en dessous du résumé permettent ensuite à l’utilisateur d’explorer directement les avis qui abordent ces points spécifiques.

Si les résumés d’avis générés par IA sont une utilisation courante et plutôt utile de l’IA à laquelle ont déjà succombé plusieurs marques, telles que Apple et Amazon, il paraît néanmoins légitime de s’interroger sur leur efficacité et leur exactitude. Si Google laisse la possibilité aux utilisateurs d’aller plus loin en consultant les avis mentionnant des aspects particuliers retenus par le résumé généré par IA, on peut se demander s’ils saisiront cette opportunité.

En effet, une étude révélait que seul 1 % des 900 répondants cliquaient sur un résultat après l’affichage d’AI Overviews de Google. Or, une récente étude recommande justement de ne pas faire confiance aux résumés d’actualités générés par IA, surtout quand il s’agit de Gemini – malgré les progrès enregistrés.