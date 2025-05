À seulement 12 ans, il ne passe pas son temps libre sur les jeux vidéo comme la plupart des enfants de son âge. Non, ce jeune Américain préfère le consacrer à la science. À raison : il a accompli une prouesse scientifique… qui lui a valu une visite du FBI et un record du monde ! On vous raconte l’incroyable histoire de Jackson Oswalt.

Kautilya Katariya devient à 6 ans le plus jeune programmateur. Laurent Simons obtient son diplôme d’ingénieur à 9 ans… Et bien d’autres noms pourraient enrichir cette énumération.

L’histoire des sciences regorge en effet de petits prodiges. Et celle que vous vous apprêtez à lire ne fait pas exception : c’est celle d’un petit génie, Jacskon Oswalt, qui a bien failli avoir des ennuis.

De gamer à physicien nucléaire amateur

18 janvier 2018, Memphis dans le Tennessee. Jackson Oswalt, réalise une prouesse scientifique. Surtout, à seulement 12 ans, il est le plus jeune individu à l’avoir accomplie.

Mais revenons aux prémices de cette folle histoire. Avant de devenir un petit prodige des sciences, Jackson Oswalt était un garçon comme les autres, passionné de jeux vidéo. Jusqu’à ce qu’il ait une « révélation : j’ai réalisé que je pouvais être le meilleur dans n'importe quel jeu vidéo, mais qu'au final, ça signifierait pas grand-chose. »

En quête de sens, Jackson se tourne vers le domaine le plus proche des jeux vidéo dans la vraie vie : la science, et plus précisément la fusion nucléaire ! Il découvre ce sujet complexe grâce à un article sur Taylor Wilson : le plus jeune individu à avoir créé un fusor en autodidacte, à seulement 14 ans.

C’est décidé : Jackson battra son record. Pour acquérir les principes scientifiques de base nécessaires à l’accomplissement de son projet, sa méthode est plutôt originale : regarder des vidéos de physique, à la place de ses let’s play.

Mais cette ambition n’est pas sans conséquence…

Allô Jackson, ici le FBI

De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas chez Jackson : il construit un fusor de démonstration, un appareil produisant du plasma sans atteindre la fusion complète. Lors d’une foire scientifique scolaire, il présente son invention. Cet événement est charnière : il marque son entrée dans le monde de la recherche scientifique.

Et la passion du jeune Américain ne passe pas sous les radars. Un matin, on frappe à la porte des Oswalt : ce sont deux agents du FBI. La raison ? Vérifier les risques potentiels de radiations liés aux expériences de Jackson. Équipés d’un compteur Geiger pour mesurer la radioactivité, ils s’assurent qu’aucun danger n’existe pour le voisinage.

Nulle radiation préoccupante n’étant détectée, Jackson peut poursuivre ses recherches. Il expliquera plus tard : « Construire un fusor est un processus très dangereux, principalement à cause de la haute tension utilisée dans le réacteur. Il faut prendre certaines précautions ».

Un record dans le Guiness : il réussit l'exploit d'une fusion nucléuire à seulement 12 ans

Nous revoilà le 18 janvier 2018, à Memphis. Seulement quelques heures avant de souffler ses 13 bougies, Jackson, grâce à son fusor, fusionne deux atomes de deutérium, un isotope de l’hydrogène.

Crédits : Guinness World RecordsPari réussi : il devient le plus jeune individu à accomplir cet exploit, et à domicile ! Si les détails plus « techniques » vous intéresse, voici ce qu’explique Jackson : « Essentiellement, la différence, c’est que la fusion consiste à combiner deux éléments ; tandis que la fission consiste à scinder un atome. J’ai réussi à utiliser l’électricité pour accélérer deux atomes de deutérium, afin qu’ils fusionnent en un atome d’hélium-3, libérant un neutron. Ce neutron peut ensuite être utilisé pour chauffer de l’eau et alimenter une turbine à vapeur, qui produit à son tour de l’électricité. »

2 février 2018. Le consortium de recherche open source Fusor.net vient vérifier l’exploit impressionnant de Jackson, que Richard Hull, chercheur en fusion, confirme. Le jeune Américain rejoint la liste tenue par le scientifique, qui recense les amateurs ayant réussi une fusion à domicile.

6 octobre 2020. Le Guinness World Records annonce Jackson comme l’une des stars de son édition 2021. Son histoire témoigne de l’importance de la curiosité et de la persévérance dans la réalisation de ses rêves.

Mais qu’en est-il des espoirs de la fusion nucléaire comme source d’énergie durable ?

La fusion nucléaire : une promesse d'avenir ?

Les fusors « artisanaux » ne sont pas rares, comme l’atteste la liste de Richard Hull : c’est donc l’âge de Jackson qui était impressionnant. Surtout, ce type de fusors utilise une quantité d’énergie monstre, comparée à celle qu’il produit.

Pour que la fusion nucléaire puisse être une source d’énergie, il lui faudra dépasser largement l’énergie nécessaire pour atteindre et entretenir la fusion. « J’espère que la fusion nucléaire deviendra une source d’énergie rentable et qu’elle nous aidera à lutter contre le changement climatique », confiait Jackson au Guinness.

Et cet espoir, Jackson n’était pas le seul à le porter : l’ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental international, a lancé un ambitieux projet de réacteur à fusion de deux atomes légers isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium, pour produire de l’énergie. La réussite de ce projet représenterait la promesse d’une énergie décarbonée.

Pour en revenir à Jackson, il met aujourd’hui à profit sa passion pour la science chez Midjourney, le laboratoire de recherche indépendant spécialisé en intelligence artificielle. Cette nouvelle vie de développeur de nouvelles interfaces informatiques physiques lui permet de développer ses compétences et de participer aux innovations technologiques actuelles.

Après avoir vu son nom inscrit dans le Guinness World Records, Jackson Oswalt le verra-t-il consacré parmi ceux des plus grands scientifiques de notre époque ?