Cet hôtel vous promet la Lune, mais il vous faudra un million de dollars pour réserver

Le tourisme spatial entre dans une nouvelle dimension. Une entreprise promet un séjour inédit, à plus de 300 000 kilomètres de la Terre. Mais seuls les plus riches pourront s’offrir cette escapade lunaire.

L’idée d’un séjour sur la Lune semblait encore relever de la science-fiction il y a quelques années. Mais depuis 2022, la NASA prépare activement le retour de l’Homme sur le sol lunaire avec le programme Artemis. L’agence vise une installation humaine d’ici 2030, avec des modules durables pour explorer et habiter l’environnement lunaire. Et alors que la mission Artemis II, qui transportera des astronautes, s’apprête à décoller, des start-up privées veulent aller encore plus loin. Ou plus haut.

C’est le cas de GRU Space, une entreprise californienne qui vient d’ouvrir les réservations pour un futur hôtel sur la Lune. Pour être dans la liste, il faut d’abord débourser 1000 dollars, non remboursables.Ensuite, les réservations vont de 1 à 10 millions de dollars, soit environ 920 000 à 9,2 millions d’euros, selon le séjour choisi. Le lancement est prévu pour 2032. L’hôtel n’existe pas encore, mais la promesse est claire. La firme veut proposer le tout premier séjour touristique permanent sur la surface lunaire. Avec en prime, une vue imprenable sur la Terre depuis votre lit.

GRU Space mise sur une technologie innovante pour construire son hôtel. Elle prévoit d’utiliser des modules préfabriqués, combinés à un procédé de fabrication automatisée capable de transformer le sol lunaire en matériau de construction. L’entreprise souhaite débuter les travaux en 2029, si les autorisations sont accordées à temps.

Ce projet ne sort pas de nulle part. Il s’inscrit dans une dynamique plus large portée par la NASA et plusieurs entreprises du secteur spatial. Après le succès d’Artemis I et de la capsule Orion, les voyages vers la Lune deviennent plus réalistes. GRU veut être parmi les premiers à y poser une structure durable. L’hôtel serait alors la toute première base habitée en continu hors de la Terre.

GRU Space vise un public très restreint, composé de voyageurs fortunés ou de passionnés ayant déjà goûté au vol spatial commercial. Certains rêvent d’y passer leur lune de miel. L’entreprise affirme que le tourisme est la voie la plus rapide pour lancer une économie lunaire viable. D’ici là, il vous faudra économiser ou hériter très vite. Car si la Lune est à portée de fusée, elle reste pour l’instant hors de portée du porte-monnaie.