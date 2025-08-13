Ce jeu GameCube rejoint le catalogue de la Nintendo Switch 2 très bientôt, voici quand

L'émulateur GameCube de la Nintendo Switch 2 continue d'enrichir son catalogue. Un nouveau titre le rejoint dans peu de temps. Voyons qui est l'heureux élu et quand vous pourrez le lancer sur votre console.

Acheter une Nintendo Switch 2, c'est potentiellement acheter plusieurs consoles en même temps. “Potentiellement” parce que cela nécessite de souscrire un abonnement au Nintendo Switch Online. Si vous le faites, vous gagnez l'accès à plusieurs émulateurs de machines Nintendo, à savoir la NES, Super NES et le GameBoy. En ajoutant le Pack additionnel, la liste s'allonge avec la Nintendo 64, le GameBoy Advanced et le GameCube, ce dernier étant exclusif à la Switch 2.

Contrairement aux autres, l'émulateur GameCube n'est pas encore très étoffé. C'est normal vu sa date de lancement. Il n'empêche qu'il a de quoi vous occuper plusieurs dizaines d'heures, ne serait-ce qu'avec The Legend of Zelda The Wind Waker et F-Zero GX. Mais si ce genre de jeux n'est pas votre tasse de thé, vous aurez peut-être plus de chance avec celui que Nintendo vient d'annoncer. Un mélange de plates-formes, d'aventure et de Toy Story.

Voici quand ce jeu GameCube sera disponible sur la Nintendo Switch 2

Initialement sorti en 2006 en Europe, c'est Chibi-Robo qui rejoint la catalogue GameCube de la Switch 2. Ce jeu atypique vous met dans la peau d'un petit robot mignon de 10 centimètres de haut. Dans la maison de la famille Sanderson, il va aider ses membres à “profiter au maximum de la vie et à trouver le bonheur“. Cela passe par retrouver des objets perdus, faire un peu de ménage… Le tout en composant avec les jouets qui prennent vie quand personne ne les regarde. Chibi-Robo sera disponible le 21 août 2025.

Sans compter Chibi-Robo, voici tous les jeux GameCube auxquels il est possible de jouer sur Switch 2 à ce jour :

The Legend of Zelda : The Wind Waker

F-Zero GX

Soulcalibur II

Mario Smash Football

Les titres suivants arriveront à une date encore indéterminée :