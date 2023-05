Nintendo Switch : le meilleur émulateur sur Android ferme ses portes

Un an après avoir fait sensation avec une démo de Céleste, Skyline, l’extraordinaire émulateur Nintendo Switch sur Android, ferme ses portes. Dans un message publié sur le site officiel de l’application, les développeurs expliquent que leur travail présente un risque légal, Nintendo ayant certainement porté plainte pour contournement de la propriété intellectuelle. La dernière version, numérotée 2513, est encore disponible en téléchargement sur le site officiel.

L’émulation a toujours été « en marge de la légalité ». Ce n’est pas l’émulateur en lui-même qui est illégal en soi. C’est l’usage qui est en fait. Certains utilisateurs ne possèdent pas les jeux dont ils profitent grâce à l’émulateur. Et, comme le fait de regarder un film téléchargé sans en avoir acheté le droit d’usage, le fait de posséder une « copie de sauvegarde » d’un jeu dont on ne possède pas un exemplaire original est répréhensible.

Lire aussi – Asus ROG Ally : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur la console portable

Dans ces conditions, les émulateurs ne devraient donc pas poser de problèmes légaux, les développeurs n’étant pas responsables de ce qu’en font les utilisateurs. Pourtant, certains émulateurs font l’objet de poursuites judiciaires pour contrefaçon et contournement de copyright. C’est les cas de Skyline, l’excellent émulateur Nintendo Switch sur Android. Nous l’avions découvert il y a un an à l’occasion d’une vidéo publiée par ses créateurs sur YouTube.

Skyline, le meilleur émulateur Switch sur Android, s'arrête

Un an plus tard, nous apprenons avec regret que les développeurs abandonnent Skyline. Un message laconique sur le site officiel nous apprend que l’émulateur présente un risque légal et que les concepteurs préfèrent ne pas poursuivre. Comprenez, selon nous, que Nintendo a demandé à ses avocats d’envoyer un courrier dissuasif aux développeurs. Et cela a fonctionné.

Sur le serveur Discord de Skyline, nous en apprenons un peu plus : pour améliorer et mettre à jour l’émulateur, les développeurs ont dû « dumper » les clés de leurs propres Switch. Ce sont des clés qui permettent l’authentification de la Switch et des jeux (tous ceux qui ont hacké leur Switch v1 savent de quoi nous parlons ici). Ils servent à décrypter les jeux : le but est donc de protéger les jeux contre le piratage. Skyline utilise ces clés pour fonctionner. Et c’est ce détail qui a fait tiquer Nintendo.

Skyline s’arrête donc ici après un peu plus d’un an d’existence. L'ultime version numérotée 2513 est toujours disponible sur le site officiel. Et elle le restera jusqu’à ce que les créateurs du projet reçoivent une nouvelle lettre de Nintendo. Cette version est plutôt stable et de nombreux jeux fonctionnent parfaitement. Retrouvez ci-dessous la dernière compilation qui présente une partie des jeux compatibles avec l’application.