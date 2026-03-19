Attraper un astéroïde avec un sac géant, c’est le projet fou de cette entreprise

Une entreprise américaine prépare une mission spatiale très ambitieuse. Elle veut capturer un astéroïde entier grâce à une technologie inédite. Ce projet vise à exploiter ses ressources directement dans l’espace.

Les astéroïdes fascinent autant qu’ils inquiètent les scientifiques depuis des décennies. Leur impact sur Terre reste rare, mais les dégâts peuvent être importants. Plusieurs programmes cherchent aujourd’hui à mieux les détecter et à anticiper leur trajectoire. Ces travaux permettent de réduire les risques de collision avec notre planète.

Certaines initiatives misent sur des outils avancés pour améliorer la surveillance. La fondation B612 développe par exemple des solutions open source capables d’analyser des milliards de données astronomiques. Dans le même temps, les chercheurs continuent de découvrir de nouveaux objets, parfois massifs et très rapides. L’astéroïde 2025 SC79, long de près de 700 mètres, en est un exemple récent. Ces avancées montrent que la détection progresse, mais elles ouvrent aussi la voie à des projets bien plus ambitieux.

TransAstra veut capturer un astéroïde de 100 tonnes avec un sac géant pour l’exploiter dans l’espace

La société américaine TransAstra veut désormais passer la seconde : capturer un astéroïde entier. L’entreprise vise un objet d’environ 20 mètres de diamètre, pour une masse estimée à 100 tonnes. Sa solution repose sur un dispositif original, un sac géant capable d’englober l’astéroïde dans l’espace. Une fois piégé, celui-ci serait déplacé vers un point situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Ce projet a pour but d’exploiter directement les ressources présentes dans ces roches spatiales. Certains astéroïdes contiennent de l’eau, qui peut être transformée en carburant. D’autres renferment des métaux utiles pour fabriquer des structures ou des équipements. L’entreprise imagine même regrouper plusieurs astéroïdes dans une zone dédiée afin de créer une sorte de base industrielle en orbite.

TransAstra a déjà réalisé un premier test de sa technologie avec un prototype envoyé vers la Station spatiale internationale. Le système a été déployé et manipulé dans le vide spatial. Une version plus grande, atteignant 10 mètres de diamètre, est actuellement en développement avec le soutien de la NASA. Si le projet se concrétise, une première mission pourrait être lancée d’ici 2028 ou 2029, pour un coût estimé à plusieurs centaines de millions de dollars.