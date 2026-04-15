Cet aspirateur robot a une astuce pour venir à bout des taches les plus incrustées

La marque Ecovacs dévoile son nouveau modèle d'aspirateur robot haut de gamme, le Deebot X12 OmniCyclone. Il promet de s'occuper des taches les plus récalcitrantes avec un nouveau système développé pour l'occasion.

En attendant que les aspirateurs robots soient capables de recharger nos smartphones ou jouer avec nos animaux de compagnie, les fabricants se concentrent sur leurs capacités à nettoyer efficacement le domicile. Tout est bon pour proposer quelque chose que les concurrents n'ont pas : bras extensibles pour passer la serpillière au plus près des bords, utilisation de l'IA pour une meilleure gestion des ressources… Plusieurs modèles intègrent ces fonctionnalités désormais. Il faut donc trouver autre chose.

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La marque Ecovacs, moins connue que Xiaomi ou Dyson, a choisi de s'attaquer aux taches difficiles à nettoyer. Par exemple du jus de fruit ou des traces de boue qui ont eu le temps de bien sécher avant que vous ne les remarquiez. L'argument du Deebot X12 OmniCyclone est simple : avec lui, vous n'aurez pas besoin de vous en chargez vous-même. Le robot aspirateur sera capable d'en venir à bout avec un système ingénieux.

Le Deebot X12 OmniCyclone peut nettoyer même les taches très tenaces

Vous pouvez voir comment l'appareil attaquera ce genre de saleté. Une fois repérées par ses caméras, deux buses situées en façade vont tirer un jet d'eau à haute pression pour ramollir la tache. Ensuite, le long rouleau serpillière rotatif s'occupe du reste. Situationnel, mais pratique à l'usage. Le Deebot X12 OmniCyclone possède également tout ce que l'on peut attendre d'un tel modèle : montée des pentes ou marches jusqu'à une certaine inclinaison, soulèvement et isolation automatique de la serpillère pour passer sur un tapis…

Une fois le robot branché à sa station, le duo gère la maintenance : vidage du bac à poussière et de l'eau sale, rechargement en eau propre et en produit nettoyant ou encore séchage de la serpillère. Le Deebot X12 OmniCyclone sera disponible à l'achat le 16 avril 2026. Son prix n'est pas encore affiché, mais on peut le déduire à partir de celui des packs : il devrait coûter 1 399 €.