Votre robot aspirateur pourra bientôt jouer avec votre chat et recharger votre téléphone, voici ce qui vous attend pour le futur

Un robot qui fait le ménage, c’est bien. Un robot qui fait aussi le coach sportif ou le baby-sitter pour chat, c’est mieux. Des chercheurs estiment que ces machines sont largement sous-exploitées, et prouvent qu’on peut facilement leur en faire faire plus.

Les robots aspirateurs sont devenus des objets du quotidien dans de nombreux foyers. Ils nettoient le sol de manière autonome, évitent les obstacles et rentrent sagement à leur base une fois la tâche accomplie. Mais d’après des scientifiques, ces appareils sont loin d’atteindre leur plein potentiel. En moyenne, ils ne sont actifs que deux heures par jour. Le reste du temps, ils restent immobiles, alors qu’ils pourraient accomplir bien plus de tâches utiles dans la maison.

C’est ce qu’ont démontré des chercheurs des universités de Bath et de Calgary. En modifiant un robot de type Roomba, ils ont réussi à lui faire exécuter plusieurs fonctions inédites. Parmi celles-ci : recharger un téléphone en le suivant dans la pièce, projeter une vidéo de sport sur un mur pendant un entraînement, surveiller la cuisson d’un plat à distance grâce à une caméra embarquée, ou encore afficher un message “ne pas déranger” dans une pièce précise.

Un Roomba reprogrammé réussit à charger un téléphone, diffuser un entraînement et surveiller la maison

L’étude recense près de 100 fonctions possibles avec des modifications simples. L’aspirateur peut par exemple transporter des courses, arroser des plantes ou interagir avec un animal domestique. Pour y parvenir, il faut parfois ajouter des éléments peu courants comme un bras articulé, un petit chariot ou même un projecteur. Mais l’ensemble reste faisable, et les chercheurs insistent sur le fait que ces robots peuvent être transformés sans avoir besoin d’une technologie complexe ou coûteuse.

Le marché des robots domestiques est en forte croissance, estimé à 21,5 milliards d’euros d’ici 2028. Dans ce contexte, les scientifiques appellent à revoir notre manière de concevoir ces appareils. Au lieu de les cantonner à une seule tâche, il serait possible de les intégrer davantage dans la vie quotidienne. Selon les chercheurs, l’intelligence embarquée et les capacités de déplacement de ces robots sont idéales pour accomplir bien plus que le simple ménage. Si vous envisagez d’en acquérir un, n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien choisir son robot aspirateur, avec nos conseils pratiques et notre sélection des meilleurs modèles.