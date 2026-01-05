Cet adaptateur HDMI sans fil fonctionne sans Wi-Fi ni appli dédiée

Belkin vient de présenter un accessoire qui pourrait simplifier la vie de bien des utilisateurs. Son nouvel adaptateur HDMI sans fil fonctionne sans Wi-Fi, sans Bluetooth et sans application. Il permet de projeter un écran rapidement, même à plusieurs mètres de distance.

Les appareils connectés n’ont jamais été aussi nombreux dans notre quotidien. Pourtant, partager du contenu d’un smartphone ou d’un ordinateur sur un grand écran reste souvent contraignant. Câbles, protocoles incompatibles et applications à installer compliquent encore trop souvent les choses.

C’est dans ce contexte que Belkin a profité du CES 2026 pour dévoiler un adaptateur HDMI sans fil pensé pour éliminer ces obstacles. Ce nouveau produit permet de projeter un écran sans passer par le Wi-Fi, le Bluetooth ni la moindre application.

Belkin lance le ConnectAir, un adaptateur HDMI sans fil qui projette jusqu’à 40 mètres sans Wi-Fi

Le ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter de Belkin se compose d’un émetteur USB-C à brancher sur un appareil compatible et d’un récepteur HDMI à connecter à un écran. Aucun pilote n’est nécessaire. La connexion fonctionne sur une bande 5 GHz et permet de transmettre un signal Full HD (1080p à 60 Hz) jusqu’à 40 mètres de distance, même à travers des murs. La latence annoncée reste inférieure à 80 millisecondes, ce qui suffit pour des usages comme la projection de vidéos ou de présentations. Le récepteur nécessite une alimentation en USB-A, ce qui peut impliquer l’usage d’un adaptateur secteur si l’écran n’a pas de port dédié.

Le ConnectAir est compatible avec les ordinateurs sous Windows, macOS et ChromeOS. Certains iPad et smartphones Android dotés d’une sortie vidéo USB-C peuvent aussi l’utiliser. Il permet également d’associer jusqu’à huit émetteurs à un seul récepteur. Ce système évite de devoir manipuler le matériel branché sur un projecteur ou un téléviseur installé en hauteur ou difficile d’accès. Proposé à 149,99 dollars, il pourrait atteindre environ 160 à 170 euros sur le marché français, en tenant compte des taxes et marges habituelles.

La norme HDMI 2.2 a été officialisée il y a quelques mois avec des capacités impressionnantes allant jusqu’à 16K ou 4K à 240 images par seconde. Ce type de solution rappelle pourtant que tous les usages ne nécessitent pas des performances aussi poussées. Le ConnectAir privilégie la simplicité d’installation et la compatibilité large, dans un contexte où la projection sans fil reste encore trop souvent complexe.