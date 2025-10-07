Le dernier casque sans fil de Sennheiser veut bousculer le AirPods Max d’Apple

Après Bowers & Wilkins, c’est au tour de Sennheiser de présenter un nouveau casque audio premium sans fil. Proposé au prix public conseillé de 500 euros, cet accessoire se positionne au-dessus du célèbre Momentum 4 Wireless et cible directement le QuietComfort Ultra de Bose et l’AirPods Max d’Apple.

Avec l’AirPods Max, Apple a frappé un grand coup. Alors que le casque va fêter ses cinq ans en décembre 2025, il est rapidement devenu l’ennemi à abattre pour tous les spécialistes de l’audio. Positionné au-dessus de 500 euros, l’AirPods Max n’a toujours pas été remplacé par Apple, alors que, dans le même temps, toute la concurrence a renouvelé son offre au moins deux fois. Et il participe clairement à élargir le public des produits audiophiles premium.

Nous avons publié dans nos colonnes plusieurs tests de casques sans fil calibrés pour concurrencer les AirPods Max d’Apple. Le Px7 S3 de Bowers & Wilkins. Le QuietComfort Ultra de Bose. Le WH-1000XM6 de Sony. Ce sont tous de très bons produits, avec leurs particularités sonores propres. Un autre challenger vient s’ajouter à cette ribambelle d’adversaires du casque wireless d’Apple : le HDB 630 de Sennheiser.

Sennheiser lance son premier casque audiophile et sans fil

Présenté aujourd’hui, le HDB 630 entre dans la longue lignée des casques fermés et audiophiles de Sennheiser. Mais il a une particularité unique : il est le premier à être compatible sans fil (d’où le « B » qui veut dire… Bluetooth). Ainsi, la promesse est grande, puisque Sennheiser promet une expérience sonore haute fidélité en Bluetooth presque aussi qualitative qu’avec un modèle filaire.

Pour créer ce nouveau casque, Sennheiser s’est largement appuyé sur le Momentum 4 Wireless, sorti il y a déjà trois ans. Il en reprend l’ergonomie, la prise en main, le système de jointure rotative de ses tiges métalliques et le positionnement des boutons matériels. Il hérite de son similicuir Ideatex, très confortable. Il en reprend aussi les transducteurs 42 mm, ainsi que la connectivité Bluetooth 5.2 et la compatibilité avec le codec aptX Adaptive de Qualcomm.

Le HDB 630 est aussi à l'aise dans un salon qu'en déplacement

Il est accompagné d’une housse de transport dans laquelle vous retrouvez un câble USB-C (pour le brancher à un smartphone et le recharger), un câble jack 3,5 mm pour une connexion analogique, un adaptateur avion (avec double jack) pour les grands voyageurs, ainsi qu’un dongle sans fil pour réduire la latence et améliorer le débit du signal (notamment avec les smartphones qui ne prennent pas en charge l’audio lossless). La réduction de bruit active, la détection du port et le mode mains libres sont évidemment de la partie.

Enfin, Sennheiser promet une autonomie de 60 heures d'écoute sans fil avec ANC et le volume à 50 %. Et quand il n’y a plus d’énergie, le HDB 630 est compatible avec la charge rapide (7 heures d’écoute en 10 minutes de charge). Voilà donc de belles promesses pour un prix de 499 euros. C’est plus élevé que le Momentum 4 Wireless à son lancement, mais cela reste en dessous des AirPods Max. Si vous êtes intéressé, sachez que le produit est en précommande et que les premières livraisons seront honorées le 21 octobre.