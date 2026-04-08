C’est la douche froide pour tous ceux qui attendaient du changement sur l’iPhone 18

Les prochains iPhone standard d’Apple pourraient laisser les fans sur leur faim. Selon une fuite, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 garderaient un look quasi identique à la génération actuelle. Ce constat pousse déjà certains à envisager de passer leur tour.

apple iphone 17 pro max test

Les cycles de renouvellement des smartphones ralentissent depuis plusieurs années. Les constructeurs peinent à justifier un achat annuel. Les designs se stabilisent, les évolutions deviennent marginales. Apple n’échappe pas à cette tendance. La marque a réservé la fenêtre de rentrée 2026 à ses seuls modèles premium. L’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 ont ainsi été confirmés pour un lancement décalé à 2027, une stratégie inédite pour la firme californienne.

Dans ce contexte, une fuite publiée sur Weibo vient doucher les attentes autour de ces deux appareils. Le leaker Fixed Focus Digital affirme que l’iPhone 18 serait “largement inchangé en apparence. Tout au plus, une légère différence de taille pourrait être observée. L’iPhone Air 2 ne serait qu’une “itération normale“, sans bouleversement visuel. Les améliorations photo promises pour les prochains iPhone resteraient donc réservées aux modèles Pro. Les versions standard seront encore en retrait.

L’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 garderaient le même design que leurs prédécesseurs en 2027

L’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 n’offriraient donc aucune refonte esthétique à leur lancement. Cette information contredit une rumeur très attendue. Des fuites antérieures évoquaient l’ajout d’un deuxième capteur photo sur le modèle Air comme sa principale nouveauté. Fixed Focus Digital semble ainsi écarter cette hypothèse en qualifiant simplement l’appareil d'”itération normale“. D’autres leakers continuent pourtant d’affirmer le contraire, et Apple n’a encore rien confirmé à ce stade.

Une explication souvent avancée tient à la stratégie logicielle d’Apple. iOS 27 miserait sur la stabilité et la correction de bugs plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctions. Moins de changements matériels signifie moins d’adaptations logicielles à gérer. La maturité du design actuel joue aussi un rôle. L’iPhone Air n’a qu’un an à peine, une refonte serait donc difficile à justifier si tôt. Apple préférerait concentrer ses efforts sur les modèles Pro, plus rentables. Ces fuites restent à prendre avec prudence. Si elles se confirment, la génération 2027 risque donc de convaincre peu d’utilisateurs de changer d’appareil.


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