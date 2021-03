AnTuTu bannit le Realme GT pour avoir triché dans les benchmarks

L'éditeur de l'application AnTuTu vient de retirer de sa base de données le Realme GT. Son constructeur est accusé par le logiciel de benchmark d'avoir “contourné” certains protocoles de test, afin d'obtenir une meilleure note.

Tricher pour obtenir une meilleure note dans les logiciels de benchmark, l'idée n'est pas nouvelle. Samsung, OnePlus, Huawei ou plus récemment Oppo ont tous été accusés d'avoir trafiqué un jour ou l'autre les opérations effectuées par les applications de tests, afin d'obtenir de meilleurs résultats et de se détacher de la concurrence.

Le dernier smartphone en date qui est lui aussi accusé d'une telle pratique n'est autre que le Realme GT. Selon AnTuTu, le smartphone, qui est équipé d'un Snapdragon 888 et qui est vendu moins de 400 €, aurait dupé l'application sur au moins deux procédures de test.

Realme aurait sciemment trompé les benchmarks d'AnTuTu

Selon AnTuTu, le Realme GT exploiterait les deux “astuces” suivantes pour tromper l'application de benchmarks :

un retard dans le traitement des données , afin de permettre au multithread de travailler en amont sur les calculs de benchmark.

, afin de permettre au multithread de travailler en amont sur les calculs de benchmark. une modification de l'image JPG de référence utilisée par AnTuTu. Plutôt que de traiter l'image dans son ensemble, le smartphone utiliserait des blocs colorés en mosaïque, afin de réduire sa qualité et de diminuer le délai de traitement.

L'appareil a ainsi obtenu un résultat de 750 000 points, loin devant le Xiaomi Mi 11 qui a décroché un score 708 425. L'appareil dispose d'une fiche technique très proche, lui qui est aussi équipé d'un Snapdragon 888, de 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage. AnTuTu a donc retiré de ses benchmarks les scores du Realme GT. Le bannissement est immédiat et devrait durer 3 prochains. Si Realme corrige le tir d'ici là, l'éditeur d'AnTuTu réintégrera le smartphone à sa base de données. Dans le cas contraire, l'appareil sera définitivement rayé de la carte.

À l'heure actuelle, l'affaire n'est pas close pour autant : dans un message adressé à Android Authority, Realme affirme que les chiffres obtenus sont tout à fait exacts et qu'il n'y a aucune tentative de tromperie de la part de l'entreprise. Realme est également en pourparler avec AnTuTu pour rétablir le score du Realme GT dans ses tableaux de benchmarks.

Le Realme GT a été annoncé le 4 mars dernier en Chine, mais aucune commercialisation en France n'a pour le moment été annoncé par le constructeur.

Source : Android Authority