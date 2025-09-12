Gmail lance une nouvelle interface pour suivre facilement ses achats en ligne et ses livraisons en cours

Gmail améliore la gestion des achats en ligne avec un nouvel espace de suivi des commandes et des statuts de livraison. L'onglet Promotions est aussi revu pour se montrer plus pertinent.

Gmail veut simplifier notre suivi des achats en ligne et des livraisons de colis en cours. L'application se dote d'une nouvelle catégorie qui regroupe toutes vos informations d'achat et de livraison au même endroit. “Vous aurez ainsi une vue d'ensemble de toutes vos livraisons de colis à venir, dans une liste simple et organisée”, explique Google.

Dans ce nouveau menu, on a un aperçu direct des prochaines livraisons à venir, ainsi que les emails de confirmation d'achat et de commande expédiée. Les colis à arriver dans les 24 heures apparaissent toujours en haut de la boîte de réception principale, pour ne pas oublier ce qui risque d'être livré dans la journée sans avoir à accéder à l'onglet relatif aux achats en ligne.

L'onglet Promotions fait peau neuve

Dans les captures d'écran ci-dessous, on voit à droite les différentes catégories de Gmail, avec la nouvelle étiquette Achats. À gauche, vous pouvez observer l'interface de ce menu Achats, avec ici quatre fiches récapitulatives des colis à venir en haut et trois emails de confirmation d'achat ou d'expédition en bas.

Ce n'est pas tout, puisque l'onglet Promotions de Gmail fait quant à lui peau neuve. “Vous pourrez bientôt trier les e-mails promotionnels par « les plus pertinents », ce qui vous permettra de voir plus facilement les actualités des expéditeurs et des marques qui vous intéressent le plus”, annonce Google. Cela devrait permettre de redonner un peu d'utilité à cet onglet, qui est devenu avec le temps un espace d'emails souvent indésirables ou spam. Le mode par défaut sera le tri par pertinence, mais l'utilisateur pourra revenir au tri par date s'il le souhaite.

L'onglet Promotions va aussi mettre en avant les bonnes affaires du moment de manière que vous n'ayez pas besoin d'ouvrir les emails pour comprendre de quoi il en retourne, en indiquant directement le montant de la promotion ou le code promo à utiliser, par exemple.

Le suivi des commandes dans Gmail est disponible dès aujourd'hui sur mobile et sur le web pour les utilisateurs du monde entier. Le nouvel onglet Promotions sera déployé dans les semaines à venir sur mobile uniquement.