Ce volant futuriste de Peugeot sort tout droit d’un film de SF, il équipera les voitures électriques de la marque dès 2026

Selon une révélation de Linda Jackson, PDG de Peugeot, le futuriste volant carré Hypersquare de Peugeot, aperçu dans le concept Inception, entrera en production dès 2026, promettant une révolution dans l'ergonomie et le design intérieur des voitures électriques de la marque.

En réponse à un marché automobile en quête permanente de nouveauté, Peugeot intègre de nouvelles technologies dans ses véhicules. Par exemple, le constructeur français va faire de ChatGPT votre futur copilote. Celui-ci simplifie non seulement la navigation grâce à une commande vocale intuitive, mais aussi à rend l'espace intérieur plus ludique en proposant des options de divertissement interactives.

Dans cette démarche, le volant Hypersquare, inspiré par le prototype Inception Concept dévoilé lors du CES 2023, va bientôt faire son apparition dans les voitures Peugeot. Avec sa forme carrée, ce volant veut changer notre manière de conduire en y ajoutant une touche de modernité. Espérons tout de même que le constructeur va faire attention aux règles qui recommandent de garder des boutons physiques pour certaines actions importantes dans la voiture.

Peugeot intégrera le volant Hypersquare dans deux de ses nouveaux modèles des 2026

Peugeot veut casser les codes avec son Hypersquare, un volant carré inspiré de l'univers du gaming. Ce choix de design vise à enrichir la conduite en y apportant une touche de modernité et d'intuitivité. D'après Linda Jackson, PDG de Peugeot, ce concept déjà en phase de test auprès d’utilisateurs européens, a été bien accueilli. Et d'après elle, avec ce volant d’un nouveau genre, le plaisir de conduite serait renouvelé. Il sera associé à la technologie steer-by-wire, supprimant la liaison mécanique entre le volant et les roues pour une sensation de conduite plus fluide et réactive. De plus, cette technologie, moins encombrante, ouvre la voie à une plus grande flexibilité dans la conception de l'habitacle.

Avec l'introduction de l'Hypersquare dans les futures Peugeot électriques, comme confirmé par Linda Jackson, le volant carré ne se contente pas d'être une curiosité esthétique, mais s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'amélioration de l'espace et de l'ergonomie intérieur. Prévu pour les nouveaux modèles 208 et 2008 à partir de 2026, ce volant montre que le constructeur cherche à rendre ses voitures plus adaptées aux attentes des utilisateurs modernes. En effet, il pourrait intégrer des commandes tactiles pour faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités du véhicule, comme le système audio ou la navigation, et un affichage intégré qui fournirait des informations en temps réel sur l'état du véhicule ou le trajet.

