Marre du tactile ? Les Pixel 9 et Galaxy S25 accueillent ce clavier physique qui sent bon la nostalgie

Un nouvel accessoire va raviver des souvenirs aux amateurs de claviers physiques. Clicks, connu pour ses coques-claviers sur iPhone, lance une version pour plusieurs smartphones Android. Un concept qui pourrait bien séduire ceux qui regrettent les anciens BlackBerry et Palm Pilot.

Les smartphones modernes ont presque tous abandonné les claviers physiques au profit des écrans tactiles. Pourtant, certains utilisateurs restent attachés à la sensation des touches physiques pour taper plus confortablement. C’est dans cet esprit que Clicks propose une coque intégrant un véritable clavier, après un premier succès sur iPhone. Désormais, cette solution arrive sur Android.

Clicks a annoncé la sortie de nouveaux modèles compatibles avec plusieurs smartphones Android. Le clavier s’installe sous l’appareil et se connecte via le port USB-C. Il fonctionne avec le Pixel 9, Pixel 9 Pro, Galaxy S25 et le Moto Razr 50, un smartphone pliable qui rappelle les anciens PDA. Une fois en place, cet accessoire illumine ses touches et permet d’écrire sans utiliser le clavier tactile.

Le clavier Clicks s’adapte aux smartphones Android et aux modèles pliables

Chaque version de la coque-clavier est conçue pour un modèle spécifique afin de s’adapter parfaitement à sa taille et à son design. L’intérêt principal de cet accessoire est de libérer de l’espace sur l’écran en évitant l’affichage du clavier virtuel. Android propose également des raccourcis personnalisables pour optimiser la frappe.

Le Moto Razr 50 est le modèle qui se démarque le plus avec cet accessoire. Son écran externe permet d’utiliser des applications sans ouvrir le téléphone, et le clavier physique ajoute une nouvelle façon d’interagir avec l’appareil. Cette combinaison rappelle les anciens Palm Pilot et autres agendas électroniques qui intégraient déjà un clavier physique.

Clicks propose plusieurs coloris, dont le noir, le bleu et une version jaune et violette inspirée de l’univers du basket. Les modèles pour Pixel 9 et Pixel 9 Pro sont en précommande à 95,95 €, tandis que la version pour Galaxy S25 est affichée à 47,95 €. Les livraisons débuteront en avril pour les Pixel, suivies par celles du Moto Razr 50 (Razr+ sur le site) et du S25.

Dans le kit de presse, des images montrent une version du clavier avec une disposition AZERTY en français. Cependant, cette option n’est pas précisée lors de la précommande. Il pourrait être nécessaire de contacter l’entreprise pour s’assurer de recevoir cette version, ou bien Clicks pourrait revenir vers les acheteurs après leur commande pour confirmer le choix du clavier. Mieux vaut donc être vigilant avant d’acheter.