Ce site de streaming illégal très populaire va fermer ses portes, c’est imminent

Coup de tonnerre dans le monde du streaming illégal : un site très utilisé à travers le monde va fermer ses portes. Il était déjà bloqué dans plusieurs pays suite à des décisions de justice.

Streaming illégal
Crédits : 123RF

Les fermetures de sites de streaming ou de téléchargement illégaux se succèdent ces derniers temps. La pression de la part des ayants droit s’intensifie, avec des mesures de blocage directement imposées aux fournisseurs d’accès à Internet, de VPN ou encore de DNS. Parfois, c’est la plateforme pirate elle-même qui prend la décision d’arrêter ses activités. Par peur d’être rattrapée par la justice ou pour d’autres raisons souvent gardées secrètes.

Lire aussi – La France valide le blocage automatisé et en temps réel des IPTV et sites de streaming pirates

Nous sommes dans ce cas ici, avec une annonce surprise prenant la forme d’un popup accueillant quiconque se rend à l’adresse principale de l’un des sites pirates les plus consultés au monde. Plus de 160 millions de visites sur le seul mois de juillet 2026. Il s’agit d’un site regroupant les contenus émanant de plusieurs autres, tous illégaux. Les autorités de divers pays l’ont dans le collimateur, et certains ont déjà ordonné son blocage, avec plus ou moins de succès.

Clap de fin pour l’un des sites de streaming illégal les plus utilisés dans le monde

Cineby va donc bientôt faire tomber le rideau, le 26 août 2026 exactement. La fermeture concerne aussi ses sites dérivés que sont Cineplay et Fmovies+. Le message d’annonce, visible ci-dessous, n’explique pas pourquoi. On y lit qu’après la date fatidique, « le site sera désactivé définitivement. Tous les serveurs seront fermés, et tous les comptes utilisateurs seront effacés ». En attendant, il reste utilisable, même si vous pouvez rencontrer de « l’instabilité durant cette période » de transition.

L'annonce de la fermeture de Cineby sur le site
L’annonce de la fermeture de Cineby sur le site / Crédits : capture d’écran Phonandroid

Comme souvent dans ce genre de situation, on peut s’attendre à ce que des clones de Cineby surgissent dès le 27 août. La justice anglaise ainsi que canadienne a cependant pris les devants puisque l’injonction de blocage concerne aussi les copies ou successeurs actuels et à venir de la plateforme. À vois si cela suffira.


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