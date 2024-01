Ce robot cuisine tout seul, il a déjà servi plus de 100 000 plats

Déjà testé avec succès au Japon, le I-Robo s'apprête à révolutionner les cuisines du monde entier. Il se charge de tout faire ou presque pour réduire au maximum le temps passer à préparer des repas.

La technologie est (aussi) là pour nous faciliter la vie. Au travail, mais également dans la vie quotidienne. Lave-vaisselle, lave-linge, aspirateur robot… Le but est simple : nous faire passer le moins de temps possible sur les tâches ménagères. Il y en a d'ailleurs une qui se prête moins à un remplacement total par des machines. Elle est pourtant impossible à esquiver puisqu'elle répond à un besoin vital, la cuisine. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les robots tel que le Monsieur Cuisine de Lidl remportent de tels succès, aussi bien dans sa version Connect que Smart.

Avec le I-Robo développé par la société japonaise TechMagic, on atteint presque l'automatisation. Presque, parce qu'il faut quand même couper et placer les ingrédients du repas dans le bol de cuisson. Mais à part ça, la machine s'occupe de tout. Assez imposante avec ses 330 kg sur la balance, elle a été testée pendant la deuxième moitié de 2023 dans plusieurs restaurants. I-Robo a préparé avec succès plus de 100 000 repas. En moyenne, il peut servir 30 repas à l'heure, pour un coût de revient de 6,66 $. Mais comment fonctionne-t-il ?

Le I-Robo s'occupe de préparer les repas à votre place

Un panneau tactile permet de choisir la recette que l'on souhaite, sachant qu'il est possible de l'enrichir au-delà de celles préenregistrées. Après avoir placé les éléments dans le bol prévu à cet effet, I-Robo démarre. L'écran affiche les étapes à suivre, comme ajouter tel ou tel ingrédient, ainsi qu'un compte à rebours pour savoir quand le faire. Vitesse de rotation du bol pour remuer, puissance de chauffe, temps de cuisson, et même assaisonnement, le reste du processus est automatisé.

I-Robo a fait diminuer de 9 points le ratio travail/coût, tout en augmentant celui des profits d'autant. Fort de son succès au Japon et vainqueur du prix de l'innovation dans la catégorie robotique au CES 2024, le robot va désormais s'exporter. “Nous prévoyons d'introduire I-Robo sur le marché américain dans l'espoir de résoudre divers problèmes liés à l'industrie alimentaire à l'échelle mondiale”, dévoile Yuji Shiraki, fondateur de TechMagic.

Source : Interesting Engineering