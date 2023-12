Ce robot nourri à l’IA veut être le majordome de vos rêves

LG s'apprête à présenter un agent d'intelligence artificielle avancé pour la maison connectée, intégrant la reconnaissance faciale et vocale pour s'adapter à chaque humain. Sous la forme d’un petit robot, il se déplace de façon autonome, interagit pour répondre à des sollicitations et alerte ses propriétaires en cas d'anomalie. Un vrai petit majordome.

Les premières innovations de LG dans le domaine de la maison connectée ne datent pas d’hier. Dès 2018, la marque a intégré Google Assistant dans ses Smart TV OLED et Super UHD, transformant ces appareils en véritables hubs domestiques. Cette intégration, qui faisait suite au développement de ThinQ dans les produits blancs et webOS dans les télévisions, était alors un pas significatif vers une offre plus globale et plus interactive.

Lire aussi – Au Japon, un robot peut désormais remplacer un proche disparu !

Renforçant son offre de fonctionnalités interactives associées à ces produits domestiques, LG a présenté en 2019, lors d'Innofest, son écosystème ThinQ AI. Il s'agit d'un écosystème global, nourri à l'intelligence artificielle, et comprenant des téléviseurs, des enceintes connectées, ou encore des réfrigérateurs InstaView Door-in-Door. Cette évolution vers une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle prépare le terrain pour la prochaine innovation de LG : un robot autonome.

L'agent IA de LG pour la maison connectée reconnaît les voix et les visages

Ce robot s'appelle Agent IA. Il sera présent sur le stand de LG au CES de Las Vegas qui aura lieu début janvier 2024. Il se présente sous la forme d’un petit robot qui combine reconnaissance faciale et vocale, traitement du langage naturel et capacités de mobilité autonome. Il agit presque comme une petite personne. Véritable majordome, il peut patrouiller par lui-même, envoyer des notifications pour des anomalies domestiques comme des fenêtres ouvertes ou des lumières allumées. Il peut interagir avec les humains, mais aussi avec les machines compatibles ThinQ AI. Il peut même adapter l'ambiance de la maison en fonction de l'humeur des utilisateurs.

Cette innovation, qui nous rappelle beaucoup Zenbo, le robot d'Asus, entre dans le cadre d'un plan à long terme de LG appelé “Zero Labor Home“. Dans cette vision futuriste de la maison, les tâches ménagères et les routines quotidiennes sont largement automatisées grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique. L'objectif de ce plan est donc de minimiser, voire d'éliminer, le travail manuel et les efforts requis pour gérer un foyer, permettant ainsi aux résidents de se concentrer davantage sur leurs loisirs et activités préférées. Voilà qui n'est pas sans rappeler… Wall-E !