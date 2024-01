EcoFlow lance la Delta Pro Ultra, une batterie évolutive à emporter partout

EcoFlow lance la Delta Pro Ultra et le Smart Home Panel 2, un système de stockage évolutif pour alimenter toute la maison pendant plusieurs jours.

Au CES de Las Vegas, EcoFlow présente son nouveau générateur électrique domestique évolutif : la batterie Delta Pro Ultra. Plusieurs Delta Pro Ultra connectées entre elles peuvent constituer jusqu’à 90 kWh de réserve électrique. De quoi alimenter un foyer familial pendant plusieurs jours.

Des batteries et une armoire technique pour ne jamais être en panne de courant

La concurrence est rude sur le marché naissant de l’autoconsommation électrique, avec notamment en France des acteurs comme Sunology ou Beem qui ne manquent pas d’imagination pour faire entrer l’électricité solaire dans les usages.

Au CES de Las Vegas, le dynamique fabricant chinois EcoFlow lance quant à lui une nouvelle évolution dans sa gamme Delta. La Delta Pro Ultra est un dispositif hybride évolutif constitué de un ou plusieurs modules de 6 kWh de capacité. Jusqu’à 15 modules peuvent être reliés entre eux, pour totaliser jusqu’à 90 kWh de capacité de stockage. Rechargeable avec une installation solaire, chaque module peut être connectée à la maison par l’intermédiaire d’une armoire technique dédiée, le Smart Home Panel 2, afin d’assurer son alimentation en énergie.

Une centrale électrique… à emporter

Chaque Delta Pro Ultra offre une puissance de sortie instantanée de 7,2 kW, ce qui suffit déjà à la plupart des usages du quotidien. Par exemple, cette puissance permet de faire fonctionner simultanément un four électrique, une machine à laver et un sèche-linge. Une fois connecté au Smart Home Panel 2, le dispositif peut être augmenté pour offrir jusqu’à 21,6 kW de puissance instantanée.

En cas de coupure de courant, la Delta Pro Ultra prend le relais instantanément (0 ms) pour éviter toute rupture dans l’alimentation d’appareil sensible. Jumelé au Smart Home Panel, le temps de réaction est de 20 ms, ce qui est imperceptible pour n’importe quel équipement domestique. Enfin, chaque module garantit au moins 80 % de capacité initiale après 3 500 cycles de décharges, soit une décharge quotidienne pendant dix ans.

Mais ce n’est pas tout : à tout moment, un module Delta Pro Ultra peut être désolidarisé de son ensemble et emporté pour un usage outdoor, où il alimentera en électricité un véhicule de loisir, un cabanon ou tout autre lieu de vie, pérenne ou improvisé, grâce à ses prises standards.

Conçu pour le solaire

Si le système Delta Pro Ultra peut être rechargé via le réseau électrique traditionnel afin de simplement constituer une réserve de secours, il est principalement conçu pour recevoir l’énergie provenant directement du surplus de production d’une installation solaire afin de rendre un domicile le plus autonome possible en énergie. Pour être rechargé rapidement, chaque module accepte une puissance d’entrée solaire de 5,6 kW, soit ce que peut restituer en crète environ 15 m2 de panneaux. Toutefois, une fonction connectée Storm Guard permet de prioriser le stockage solaire dans le cas où le risque de coupure électrique est plus élevé, par exemple à l’approche d’un orage violent. Dans des conditions d’ensoleillement parfait, une heure d’exposition permet de remplir un module Delta Pro Ultra.

Les modules Delta Pro Ultra sont annoncés au prix de lancement 5799 dollars (HT) l’unité, l’armoire technique Smart Home Panel 2 étant quant à elle commercialisée 1599 dollars (HT). Le bundle batterie + panneau est lancé à 7199 $.