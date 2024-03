Ikea étend enfin la compatibilité de son écosystème domotique à d’autres marques

Après presque deux années d'attente depuis l'annonce de son hub domotique Dirigera compatible avec le standard Matter, Ikea commence enfin le déploiement de cette nouvelle norme auprès des utilisateurs, marquant un tournant significatif dans l'interopérabilité de ses dispositifs connectés.

Le standard de connexion Matter, permet une interopérabilité entre divers appareils intelligents dans l'univers de la maison connectée. Il va des enceintes aux systèmes d'éclairage en passant par les systèmes de sécurité intelligents. En s'appuyant sur ce nouveau protocole de connectivité IoT, Matter facilite la configuration et le contrôle des objets connectés, permettant par exemple à des réfrigérateurs avancés comme le Samsung Bespoke 4-Door Flex de s'intégrer harmonieusement au sein d'un écosystème domotique. Cette approche unifiée assure une gestion plus simple et une meilleure compatibilité entre les différents dispositifs.

Au cœur de cette évolution se trouve le hub Dirigera d'Ikea, une plateforme centrale conçue pour orchestrer l'ensemble des dispositifs connectés de la marque, des ampoules intelligentes aux capteurs de sécurité lancés récemment. Grâce à cette unité de contrôle, les utilisateurs peuvent intégrer et gérer facilement leurs appareils. En adoptant le standard Matter, l’entreprise renforce la compatibilité de son hub avec un éventail plus large d'appareils, assurant une intégration fluide au sein des environnements connectés modernes.

Ikea ouvre enfin son système de maison connectée à d'autres marques

Avec l'arrivée du support Matter, le hub Dirigera d'Ikea évolue pour servir de passerelle, facilitant la communication des ses appareils avec les écosystèmes compatibles Matter. Cette mise à jour initiale, actuellement en test bêta, se focalise sur l'éclairage, envisageant l'intégration d'ampoules intelligentes, de détecteurs de mouvement, et possiblement de prises connectées. Bien que l’entreprise n'ait pas encore dévoilé tous les détails, l'objectif est de recueillir les retours des utilisateurs pour perfectionner leur utilisation avant d'étendre cette fonctionnalité à une gamme plus large de produits.

Ce déploiement prudent reflète la stratégie adoptée par d'autres entreprises face aux premiers obstacles rencontrés par le standard Matter. En dépit de sa compatibilité existante avec des plateformes telles qu'Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home, l'intégration de ce standard de connection par le hub Dirigera promet d'améliorer l'interopérabilité et la gestion des dispositifs d'éclairage Ikea au sein d'écosystèmes connectés diversifiés. Néanmoins, pour tirer pleinement parti de ces avancées, les utilisateurs devront disposer d'un contrôleur compatible, comme un haut-parleur intelligent Apple HomePod, Amazon Echo ou Google. L’entreprise poursuit son engagement dans la domotique avec prudence, sans précipitation, afin d'assurer une transition harmonieuse vers cette nouvelle ère de connectivité.

Source : TheVerge