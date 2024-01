Samsung annonce le premier aspirateur robot qui peut passer la serpillère et nettoyer à la vapeur

Samsung a annoncé un nouvel aspirateur robot qui peut faire plus qu'aspirer la poussière et la saleté. Ce dernier sera complètement dévoilé à l’occasion du CES 2024, mais on a déjà droit à un bon aperçu de ce qu’il faut attendre.

Le Bespoke Jet Bot Combo de Samsung, qui sera officiellement révélé au CES 2024, est le premier aspirateur robot qui peut également passer la serpillière sur les sols durs et nettoyer les tapis à la vapeur pour éliminer les taches plus efficacement.

Le Bespoke Jet Bot Combo est une version améliorée du Samsung Jet Bot AI+, lancé l'année dernière, qui offrait des fonctions de cartographie intelligente et d'évitement des obstacles, mais aussi une reconnaissance des objets par l'IA qui lui permettait d'identifier différents types d'objets et d'adapter son nettoyage en conséquence.

Ce robot aspirateur pas comme les autres va vous surprendre

Le Bespoke Jet Bot Combo fait passer la technologie de son prédécesseur au niveau supérieur, puisqu'il est désormais capable de reconnaître les taches sur les tapis et les différents types d'espaces. Il peut également suggérer automatiquement des zones interdites, telles que les salles de bains ou les entrées, afin de vous permettre de définir plus facilement les limites du nettoyage.

Cependant, la particularité du Bespoke Jet Bot Combo est sa capacité à combiner l'aspiration, le nettoyage à la serpillière et le nettoyage à la vapeur en un seul appareil. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs robots nettoyeurs dans votre maison et que vous pouvez profiter d'un nettoyage plus complet avec le même appareil.

Le Bespoke Jet Bot Combo est livré avec une station de base qui peut charger, vider et nettoyer le robot automatiquement. Le robot peut également utiliser la station de base pour ranger sa serpillière pendant qu'il nettoie les tapis, de sorte qu'il ne traîne pas la serpillière et ne répande pas la saleté.

Mieux encore, le robot peut également retourner à la station de base pour chauffer ses serpillières à la vapeur avant de s'attaquer aux taches grâce à ses puissants moteurs qui peuvent tourner jusqu'à 170 tr/min. Samsung n'a pas encore révélé le prix ou la date de sortie du Bespoke Jet Bot Combo, mais nous espérons en savoir plus au CES 2024, qui débutera le mardi 9 janvier.