Dreame lance le DreamBot L10s Pro Ultra Heat, un aspirateur robot encore plus puissant et plus efficace

La marque Dreame poursuit le développement de sa gamme de robots aspirateurs avec l’arrivée de son nouveau DreamBot L10s Pro Ultra Heat qui reprend une bonne partie des innovations introduites l’année dernière par le modèle phare du constructeur le L20 Ultra.

Dreame propose aujourd’hui une énorme gamme de robots aspirateurs. La série L10 par exemple compte ainsi pas moins de 5 variantes désormais, puisque le L10s Pro Ultra Heat vient se rajouter aux L10 Pro, L10s Pro, L10 Prime et L10s Ultra ! Une famille qui courre désormais de 390 à 1 000 € environ !

Officialisée lors du CES 2024 de Las Vegas, cette nouvelle itération affiche un design assez classique chez Dreame, qui cache de nombreuses innovations reprises du L20 Ultra que nous avons testé. Le DreamBot L10s Pro Ultra Heat débarque donc au prix de 999 € dans une livrée blanche chez les revendeurs habituels de la marque, ainsi que directement sur le site de Dreame où vous pourrez également vous procurez les différents consommables.

Un aspirateur dopé à l'intelligence artificielle

Le robot aspirateur accueille ici le moteur d’aspiration Vormax capable de délivrer une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, soit ce qui se fait de mieux aujourd’hui. À titre de comparaison, le L10s Ultra affiche de son côté une puissance de 5 300 Pa. Dessous, l’appareil présente deux serpillières rotatives, mais il se distingue des autres L10 par la présence de la technologie MopExtend du L20 Ultra. Ce système permet au pad serpillière de se désaxer de quelques centimètres pour venir nettoyer aux plus près les bords de mur pour un rendu impeccable en toute simplicité puisque le robot aspirateur active cette fonction automatiquement.

Le Dreame DreamBot L10s Pro Ultra Heat combine capteurs sophistiqués et intelligence artificielle pour détecter le niveau de saleté du sol : c’est la technologie CleanGenius qui va lui permettre, en cas de besoin, d’effectuer un double passage sur certaines zones pour obtenir le meilleur nettoyage possible. Le Dreame DreamBot L10s Pro Ultra Heat utilise le système de navigation Smart Pathinder qui lui permet par exemple d’éviter et de reconnaître plus de 55 types d’objets grâce notamment à la présence d’une caméra RGB.

La station 6 en 1 a été repensée pour une autonomie maximale de 75 jours selon la marque. Pour cela, elle se dote de deux gros réservoirs de 4,5 litres chacun pour l’eau propre et l’eau sale. Pour aller encore plus loin, cette station peut être connectée au réseau d’eau de la maison comme une machine à laver le linge. Il faut pour cela acquérir un kit de raccordement en option. L’aspirateur va tout d’abord vider son bac à poussière dans le sac de la station, un sac affichant là aussi un gros volume (3,2 litres).

Ses serpillières seront ensuite nettoyées en tournant à grande vitesse sur des picots avec l’utilisation en prime d’eau chaude pour une meilleure efficacité. Les deux serpillières seront enfin séchées avec de l’air chaud afin d’éviter l’apparition de mauvaises odeurs. Une fois tout cela fait, le robot refait le plein d’eau, l'appareil embarquant un réservoir de 0,8 litre, et il peut repartir dans de nouvelles aventures ! On notera aussi l’apparition d’un réservoir de détergent rechargeable. Le système va doser automatiquement ledit détergent.

Dreame va commercialiser des recharges de 1 litre contenant une solution de lavage optimisée pour l’appareil.