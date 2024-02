Ninja lance le 1er barbecue fumoir que vous pouvez contrôler avec votre smartphone

Après l’aspirateur ou l’autocuiseur, place au barbecue-fumoir connecté ! On doit cette innovation au constructeur américain Ninja. Au-delà du gadget technologique, un vrai gain pour le consommateur.

Nous avions déjà évoqué les produits Ninja pour la cuisine pendant l’IFA 2023, dont le barbecue-fumoir électrique de la gamme Woodfire. En ce début d’année, le constructeur américain dévoile le Woodfire Pro Connect XL. Il s'agit toujours d'un four électrique doté d’un compartiment pour granulés, le transformant en fumoir. Par rapport aux Woodfire précédents, ce modèle est plus grand et se pilote en plus grâce à une app mobile.

BBQ connecté : une sonde pour les contrôler tous

Le Ninja Woodfire Pro Connect XL inaugure une ère de cuisson en plein air plus intuitive que jamais. Oubliez le papa ou la maman qui cuisine à l’écart des convives pour ne pas enfumer tout le monde. Il suffit de piquer les viandes (rouges ou blanches), mais aussi les poissons avec la sonde filaire. Puis, définissez sur votre téléphone la cuisson depuis les différents modes de cuisson proposés par l’app Ninja Pro Connect. On définit le type de viandes ou poissons, son poids, sa cuisson et le tour est joué.

Cette dernière vous avertira par le biais de notifications en temps réel de la progression de votre cuisson. Non seulement c’est l’assurance de ne pas transformer vos steaks en charbon, mais la cuisson est parfaite comme si un commis veillait le lait sur le feu. Ce barbecue connecté demande même de retourner les saucisses pour qu'elle ne soit pas cramée d'un seul côté. Il est aussi possible de cuire avec deux cuissons distinctes, bleu pour monsieur et bien cuit pour un enfant par exemple. En effet, deux thermosondes (1 seule fournie avec l'appareil) sont connectables sur le Ninja Woodfire Pro Connect XL.

Capacité et polyvalence : toujours plus

Par rapport au classique barbecue à charbon ou à gaz, les produits Ninja facilitaient déjà grandement la barbecue grâce à la fée électrique. Au-delà de la sécurité, ils apportent souplesse et précision dans les cuissons. Avec une capacité de cuisson supérieure de 30 % (grill de 45 x 31 centimètres) par rapport à son prédécesseur, le Woodfire Pro Connect XL est le compagnon idéal pour les fêtes en plein air. Imaginez la possibilité de cuire jusqu'à 10 hamburgers simultanément ou 6,8 kg de viande en une seule session !

Comme sur n’importe quel four Woodfire, on peut cuire en barbecue, mais également en Air fryer, fumoir, cuisson simple, rôtissoire, déshydratation. Ainsi, cet appareil est également capable de cuire des frites ou ailes de poulet sans huile comme les “friteuses sans huile” qui ont fait la réputation de Ninja en France. Et l’atout indéniable de la gamme Woodfire est bien sûr la fumaison des viandes comme des légumes avec les granulés de votre choix. Une petite poignée suffit pour parfumer délicieusement toutes vos préparations. Ce barbecue électrique repousse les limites de la cuisson en extérieur.

Le barbecue & fumoir électrique Ninja Woodfire Pro Connect XL OG901 sera disponible au prix alléchant de 449,90 euros. Ninja a clairement fait monter la température côté outdoor avec cette innovation, offrant aux amateurs de barbecue une expérience inégalée.