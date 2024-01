Tesla : son robot Optimus peut plier des vêtements, mais il y a un mais

Elon Musk, PDG de Tesla, a donné à ses fans un nouvel aperçu de son dernier projet : un robot humanoïde nommé Optimus qui, selon lui, sera capable de faire tout ce qu'un humain peut faire.

Dans une nouvelle vidéo partagée sur X, Elon Musk a dévoilé les nouvelles capacités de son robot Tesla Optimus. Dans celle-ci le robot démontre sa capacité à plier une chemise, une tâche que de nombreuses personnes trouvent fastidieuse et chronophage.

La vidéo, qui a été visionnée des dizaines de millions de fois, montre Optimus en train de prendre un t-shirt dans un panier et de le plier proprement sur une table, à l'aide de ses deux mains. Toutefois, la vidéo révèle également qu'Optimus n'est pas encore capable d'effectuer cette tâche de manière autonome et qu'il est en fait contrôlé par un opérateur humain hors de l'écran.

Lire également – Elon Musk expose les progrès accomplis par le robot Optimus dans une vidéo impressionnante

Optimus n’est pas encore autonome

Certains spectateurs n'ont pas été impressionnés par la vidéo et ont fait remarquer qu'Optimus utilise une technologie qui existe depuis des décennies : la téléopération. Cela signifie que le robot imite simplement les mouvements d'un opérateur humain, qui porte une combinaison spéciale équipée de capteurs et d'actionneurs. La main de l'opérateur est d’ailleurs brièvement visible dans le coin inférieur droit de la vidéo, indiquant qu’une personne dirige bien les actions du robot.

La téléopération n'est pas un concept nouveau en robotique, et elle a été utilisée à diverses fins, comme l'exploration d'environnements dangereux, la chirurgie et le contrôle de drones militaires. Le robot est donc encore loin d’être autonome, mais la vidéo nous donne tout de même un aperçu de l’impressionnante dextérité d’Optimus. Dans une autre vidéo, on pouvait même voir le robot manipuler des œufs sans les casser.

Musk a commenté qu'Optimus est toujours en cours de développement et qu'il sera éventuellement capable de plier des chemises sans aucune assistance humaine, même dans des environnements différents. Il a également indiqué qu'Optimus serait capable d'effectuer d'autres tâches ménagères, telles que le nettoyage, la cuisine et les courses.

Le robot Optimus de Tesla n'en est qu'à ses débuts, et il faudra peut-être des années avant qu'il n'atteigne les capacités de ses rivaux. Musk a déclaré qu'il espérait dévoiler un prototype d'Optimus d'ici à la fin de l'année 2024 et qu'il prévoyait de vendre le robot à 25 000 dollars. Avant d’arriver dans nos foyers, le robot devrait dans un premier temps être installé dans les usines de Tesla pour réaliser certaines tâches fastidieuses dans le processus de fabrication des voitures électriques.