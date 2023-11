Xiaomi lance le M30 Pro, l’aspirateur-laveur qui vous évite tout entretien en coupant les poils emmêlés

Xiaomi vient de lancer le M30 Pro, un robot aspirateur laveur qui s'entretient presque tout seul et qui découpe les poils emmêlés autour de la brosse.

Avec sa puissance d’aspiration théorique de 7000 Pa, plus aucune poussière ne devrait joncher votre sol après le passage du Xiaomi M30 Pro. L’appareil se charge également du lavage, avec une serpillière rotative dont la température peut atteindre jusqu’à 60 °C. Cela dit, si vous possédez déjà un robot aspirateur de ce type, vous savez qu’il est extrêmement pratique et qu’il facilite vraiment la vie… mais qu’il nécessite un entretien régulier et minutieux.

Vider la cartouche, enlever les poils enroulés autour de la brosse rotative, vider le bac d’eau sale, autant de gestes répétitifs et fastidieux dont on se passerait bien. Xiaomi veut vous épargner ces tâches ingrates en proposant, par exemple, une technologie qui « coupe les cheveux » emmêlés autour de la brosse à rouleau avec « module en acier inoxydable haute résistance » directement intégré dans la base du M30 Pro.

Le robot aspirateur vous épargne la corvée de démêlage des poils grâce à un module spécial

L’entretien de la serpillière du Xiaomi M30 Pro est, lui aussi, automatisé. La station d’accueil la rince et la sèche à l’air chaud en 2 heures, vous épargnant ainsi toute intervention manuelle. Mieux encore, si vous reliez la base à une arrivée d’eau, les réservoirs d’eau propre et d’eaux usées de 4 L, se remplissent et se vident tous seuls. La station « vide automatiquement la poussière à travers un double conduit d’air, tandis que le sac à poussière peut être jeté une fois tous les 75 jours ».

Le Xiaomi M30 Pro intègre par ailleurs des technologies que l’on retrouve désormais dans le commun des aspirateurs laveurs tels que le Dreame L20 Ultra : le Monsieur Plus des aspirateurs connectés, « la reconnaissance d’objets et de salissures par l’IA, une LED pour la vision nocturne, la navigation laser », ou encore le contrôle de l’aspirateur à travers une application mobile. Le M30 Pro n’est pour l’instant proposé qu’en Chine, à un prix avoisinant les 600 €. Une commercialisation à l’international est à envisager au cours de l’année 2024.

