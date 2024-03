Ikea lance une prise connectée à un prix imbattable

Ikea continue de développer son offre domotique. En effet, le géant suédois du meuble en kit vient de lancer une nouvelle prise connectée à un prix imbattable : 7,99 €. De quoi s'équiper sans se ruiner.

Depuis plusieurs années maintenant, Ikea propose dans son catalogue de nombreux produits dédiés à la domotique. Depuis 2019, le géant suédois du meuble en kit a d'ailleurs accéléré le lancement d'objets connectés à petit prix, à l'image des ampoules Tradfri ou encore des enceintes Symfonisk.

L'entreprise a même lancé une division spéciale dédié au développement des appareils pour une maison connectée : HomeSmart. En novembre 2023, Ikea a poursuivi ses efforts dans le domaine en lançant trois nouveaux capteurs pensés pour renforcer la sécurité de votre domicile, comme un capteur de surveillance pour l'ouverture/fermeture des portes et fenêtres, un détecteur de mouvement pour l'extérieur ou encore un détecteur de fuites d'eau.

IKEA lance une nouvelle prise connectée à un prix imbattable

Et en ce vendredi 8 mars 2024, l'entreprise vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle prise connectée à un prix imbattable. Baptisée Tretakt, cette solution est affichée à seulement 7,99 € et se présente donc comme une option très abordable pour connecter les différents appareils de sa maison.

“Transformez n'importe quelle lampe ou petit appareil que vous avez déjà à la maison en un produit connecté grâce à cette prise”, écrit Ikea sur son site officiel. Concrètement, cette prise Tretakt est équipée de la technologie Zigbee 3.0, un protocole de communication sans fil à faible consommation d'énergie utilisé dans de nombreux objets connectés.

Pour exploiter au mieux les capacités de la prise connectée et la contrôler à distance par exemple, Ikea recommande de l'appairer avec son hub domotique DIRIGERA ou sa passerelle Tradfri ou bien de la relier à l'application disponible sur Android et iOS Ikea Home Smart. Notez qu'il est également possible de la contrôler avec un assistant vocal comme Amazon Alexa, Apple Home ou Google Home grâce aux intégrations présentes dans l'appli Home Smart.

Selon la fiche technique du produit, il est possible d'appairer jusqu'à 10 prises à une télécommande ou un détecteur. En d'autres termes, pour moins d'une centaine d'euros, soit le prix d'une dizaine de prises connectées Tretakt, vous pouvez créer une installation plutôt complète capable de prendre en charge la majorité de vos appareils à la maison. Précisons enfin que la puissance des objets connectés branchés à la prise grimpe jusqu'à 3 680 W, ce qui vous offre un vaste catalogue d'appareils compatibles.

Source : Ikea