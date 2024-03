Google Home : la version web va enfin vous donner plus de contrôle sur vos caméras

À l’heure actuelle, la version web de Google Home est encore relativement limitée, permettant seulement de se connecter à ses caméras de sécurité et créer des routines. Mais celle-ci va enfin avoir droit à une petite mise à jour d’ici peu de temps. L’application offrira alors la possibilité de consulter l’histoire des caméras et de télécharger des clips personnalisés.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Google Home a une interface web. On ne vous en voudra pas de ne pas la connaître. En effet, force est de constater que celle-ci est relativement pauvre en fonctionnalités comparée à son homologue sur smartphone. À ce jour, la version web de l’assistant domotique permet uniquement de consulter le live de ses caméras de sécurité, de gérer leur activité et de créer des « automatisations », ces tâches routinières qu’un appareil effectuera selon votre bon vouloir.

Pendant ce temps, la version mobile continue de se doter de nouvelles fonctionnalités et de devenir encore plus pratique et versatile sur smartphone. Il était donc grand temps que Google se penche sur le cas de la version web. C’est désormais chose faite, comme l’annonce la firme dans un récent billet de blog. D’ici quelques jours, l’interface web de Google Home offrira de nouvelles possibilités de gestion de ses caméras, qui vont enfin rendre la plateforme un peu plus utile.

Google Home sur le web va enfin servir à quelque chose

Avec la prochaine mise à jour donc, Google Home version web permettra enfin de consulter l’historique de vos caméras de sécurité. Vous souhaitez remonter dans le temps pour visionner un moment précis de la journée ? Il suffira de choisir la caméra de votre choix et de parcourir la timeline mise à disposition par la plateforme. De plus, vous pourrez télécharger les images capturées sur cette même plage horaire.

Sur le même sujet — Google Home devient plus polyvalent et efficace grâce à une bonne dose d’Intelligence Artificielle

Ŀà encore, il vous suffira de sélectionner la plage horaire de votre choix pour que Google Home crée automatiquement un clip avec les images de votre caméra. Google précise que ces deux nouveautés fonctionneront uniquement avec ses produits de la gamme Nest. Notez enfin que la version web de Google Home est encore en plein développement. On s’attend donc à ce que d’autres fonctionnalités fassent bientôt leur arrivée.