Désactiver les Services Google Play de son smartphone Android, ça fait quoi exactement ?

Techniquement, il est possible de se passer des Services Google Play, ce composant central des mobiles sous Android. Mais que se passe-t-il concrètement si vous le faites ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? On vous dit tout.

Allumer son tout nouveau smartphone Android pour la première fois est toujours un moment excitant. Mais avant de pouvoir profiter de son nouveau jouet, il faut passer par plusieurs étapes. Certaines sont fortement recommandées, comme transférer vos applications et réglages depuis l'ancien mobile, d'autres plus optionnelles. Parmi elles, il y a le “nettoyage” de l'appareil. Comprendre par là désinstaller les applications fournies d'office dont on n'a pas forcément besoin, le plus souvent des jeux ou des réseaux sociaux.

Parfois, la désinstallation est impossible et vous devez vous contenter d'une désactivation. C'est notamment le cas des applis dites “système” qui participent au bon fonctionnement du smartphone. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà eu l'envie d'en supprimer certaines proposées par Google, par exemple les Services Google Play. Rien ne vous en empêche et il y a de bonnes raisons de vouloir le faire. En revanche, mieux vaut savoir à l'avance ce que cela implique au quotidien.

Que se passe-t-il quand vous désactivez les Services Google Play ?

Pour faire simple, les Services Google Play assurent que les applications Google (Gmail, Maps, Drive, Docs…) marchent correctement. Si vous ne vous en servez pas, les Services n'ont que peu d'intérêt. Vous pouvez alors vous rendre dans les Paramètres puis Applications > Voir toutes les applis > Services Google Play > Désactiver. L'avertissement qui s'affiche se traduit de la manière suivante : quand vous ouvrirez une appli Google, soit elle fonctionnera en partie uniquement, soit pas du tout.

Cela veut donc dire que vous devrez utiliser des alternatives, y compris pour le Play Store. Certains y voient le prix à payer pour plus de respect de leur vie privée puisqu'il y aura alors moins d'échanges d'informations avec les serveurs de Google. C'est d'ailleurs pour ça que certaines ROM custom comme GrapheneOS proposent de faire fonctionner les Services Google Play uniquement en local. L'utilité finale de la démarche dépend fortement de vos usages. Au moins, vous savez désormais à quoi vous en tenir, sachant que l'opération est réversible.