Cette nouvelle technologie utilise votre corps pour connecter vos montres, smartphones et plus

Une start-up inconnue veut révolutionner la manière de connecter nos objets du quotidien. Sa technologie sans fil remplace le Bluetooth en utilisant le corps humain. Présentée au CES 2026, elle promet plus de fiabilité, moins de consommation et zéro coupure.

Le CES 2026 a une fois de plus mis en lumière les tendances opposées qui façonnent la tech actuelle. Lenovo y a dévoilé des lunettes connectées capables d’afficher l’essentiel sans sortir son téléphone. De son côté, la marque Clicks s’adresse aux nostalgiques avec un smartphone Android à clavier physique, inspiré des BlackBerry. Entre innovations futuristes et retours en arrière assumés, l’imagination des fabricants n’a pas de limites.

Mais une autre innovation a attiré l’attention pour une raison bien différente. La start-up américaine Ixana a présenté une technologie sans fil totalement inédite. Elle ne s’appuie ni sur le Bluetooth, ni sur le Wi-Fi. À la place, elle utilise le corps humain comme canal de transmission pour connecter montres, lunettes, bracelets et smartphones.

Wi-R utilise le corps humain pour remplacer le Bluetooth

Baptisée Wi-R pour Wireless resonant Energy Link, cette technologie crée un champ électromagnétique très localisé autour du corps. Les données circulent dans un rayon de moins de 10 centimètres, ce qui limite les risques d’interférence et renforce la confidentialité des échanges. Les ingénieurs parlent d’un réseau corporel local, ou BAN, dans lequel chaque appareil porté communique avec les autres.

Selon Ixana, le Wi-R offre une latence d’à peine 1 milliseconde et peut atteindre 20 mégabits par seconde en débit. Il consomme jusqu’à 50 fois moins d’énergie que le Bluetooth. Une paire de lunettes connectées peut ainsi fonctionner en continu pendant 8 heures avec l’assistant intelligent activé.

Ixana a montré plusieurs cas d’usage au CES. L’un d’eux permet de transférer un fichier d’un smartphone à un autre en se serrant la main, via des bracelets compatibles. Un autre relie des lunettes, écouteurs, montres et bagues dans un seul réseau fluide. Cette solution pourrait améliorer la fiabilité des objets connectés, souvent instables en Bluetooth. La seule contrainte pour l’instant est que chaque appareil doit intégrer une puce spécifique Wi-R. Mais la start-up affirme être en contact avec plusieurs grandes marques pour intégrer sa technologie dans des produits grand public.