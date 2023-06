Profitez des promotions de mi-année Godeal24 avec Office Pro Plus à 13,05€ !

Bienvenue dans les promotions de milieu d'année chez Godeal24 ! Pendant quelques jours, vous pouvez par exemple profiter de Microsoft Office 2021 Pro Plus pour seulement 13,05€ ! Retrouvez cette offre et bien d'autres encore ci-dessous.

Vous avez besoin de mettre à jour votre système d'exploitation, mais vous ne trouvez pas de site d'achat bon marché et sûr ? Godeal24 est LE site parfait pour vous. L'enseigne propose des centaines de logiciels authentiques et à bas prix , faciles à acheter et à utiliser. Il vous suffit d'accéder aux promotions de mi-année chez Godeal24, de choisir le logiciel dont vous avez besoin parmi des centaines de logiciels, de le mettre dans votre panier et de payer votre commande pour profiter de ces logiciels à prix mini. En prime, après votre achat, vous profiter d'une livraison ultra-rapide.

Parmi toutes les offres, Godeal24 met en avant la licence Office 2021 Pro Plus, disponible au prix de 13,05€/PC chez Godeal24. Le site propose des remises jusqu'à -90% par rapport au prix d'achat classique chez Microsoft. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour offrir un outil informatique à votre père pour sa fête prochainement ?

Précisons que tous les produits vendus par Godeal24 sont absolument authentiques. Et si vous avez des questions sur votre licence ou sur le processus d'achat, vous pouvez demander de l'aide gratuite à l'équipe Godeal24 via son service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7.

Les offres Godeal24 à prix mini !

Les offres Windows avec Windows 10 Pro à partir de 7,25€ :

Les packs en promotion avec le code SGO62 :

Les packs multi-clés pour faciliter les mises à jour :

Les offres Windows et Office à -50% avec le code SGO50 :

Profiter des offres

Les outils informatiques au meilleur prix :

Voir tous les outils

Comment payer sa commande Godeal24 ?

Rendez-vous sur lapage de vérification et continuez en tant qu'invité (ou créez un compte) avant de remplir vos informations de facturation.

Sélectionnez “CWALLETCO” et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Cliquez sur “Choisir une méthode de paiement” après votre redirection.

Finalement, sélectionnez Paypal ou tout autre moyen de paiement.

Chez Godeal24, vous économisez du temps et de l'argent grâce à des réductions importantes sur les licences Microsoft et d'autres outils informatiques. Windows ou encore Microsoft Office sont ainsi disponibles à un prix imbattable. Après votre commande, vous recevez votre logiciel sur votre boîte mail en quelques secondes. Le site bénéficie d'une moyenne de satisfaction de 98% sur Trustpilot et vous offre un support technique 24h/24 et 7j/7 via le mail “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal21.