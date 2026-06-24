Deezer lance Remix, une fonctionnalité pour créer vos propres versions de vos morceaux préférés… ou presque

Deezer vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité tout droit inspirée de ce que propose déjà TikTok depuis plusieurs années. Baptisée Remix, celle-ci laisse la main à l'utilisateur pour modifier différents éléments du mix d'un morceau. Si tant est que celui-ci se trouve dans le liste des chansons autorisées.

Une des raisons qui a permis à TikTok de complètement bousculer le paysage des réseaux sociaux est la multitude de fonctionnalités inédites que celui-ci a mises à disposition de ses utilisateurs. Aujourd'hui, la plupart des applications tentent de le copier pour recréer le même engouement. On a bien vu YouTube se mettre aux Shorts et Instagram aux Reels, pendant que même Spotify s'est laissé séduire par le format vertical. Aujourd'hui, c'est au tour de Deezer de s'y mettre.

Mais cette fois, il n'est pas question de vidéos, mais bel et bien toujours de musique. En effet, le service de streaming français s'est plutôt intéressé à la fonctionnalité de remix des sons de TikTok, qui permet de modifier les voix, la vitesse et plusieurs autres éléments d'un morceau pour le refaire à sa sauce. Voilà précisément la nouvelle fonction que présente aujourd'hui Deezer dans un communiqué de presse, savamment appelé… Remix.

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Deezer s'inspire de TikTok avec sa nouvelle fonction Remix

Ici aussi, il est donc question de remixer des morceaux à l'aide de divers paramètres. Les utilisateurs pourront modifier le pitch ou tempo, récupérer certaines pistes d'un instrument ou de la voix pour l'utiliser sur une autre chanson ou la remplacer, ou encore ajouter des effets comme de la réverbération. Autrement dit, tout est fait pour attirer une cible jeune déjà bien au fait de ces tendances sur TikTok et qui font des millions d'écoutes sur les plateformes.

Mais attention, nous parlons ici de Deezer. Et qui dit Deezer, dit respect du droit d'auteur. Plutôt que d'ouvrir grand les vannes, la plateforme a donc décidé de demander directement l'autorisation aux artistes de modifier leurs chansons. Cela donne une liste (pour le moment) relativement réduite de titres avec lesquels on peut expérimenter. Deezer livre quelques exemples dans son communiqué de presse :