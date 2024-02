Test Final Fantasy VII Rebirth : une suite logique mais d’une richesse surprenante

Quatre ans après FF7 Remake, Square-Enix présente enfin la suite des aventures de Cloud, Tifa et Aerith. Final Fantasy VII Rebirth reprend l’excellente formule du premier opus tout en complétant le casting, ajoutant quelques fonctionnalités au gameplay et agrandissant considérablement l’espace de jeu. S’appuyant sur les acquis de Remake, Rebirth offre tout ce que nous attendons d’un grand RPG moderne à la japonaise.

Avril 2020. En plein confinement dû à l’épidémie de Covid, Square-Enix sortait sur PlayStation 4 un petit bijou vidéoludique que nous avons testé dans nos colonnes : Final Fantasy VII Remake. D’une part, il reprend la trame et les personnages du jeu originel. Et d’autre part, il l’enrichit de nombreux éléments modernes, tant au niveau du gameplay, des graphismes et de la mise en scène. Le tout étant servi par un scénario remanié pour apporter plus de profondeurs aux liens entre certains personnages, notamment Cloud et Sephiroth.

Le résultat n’était pas parfait. Certes. Il pouvait même être déconcertant pour ceux qui ont fait et refait le jeu originel. En effet, le gameplay, beaucoup plus moderne, ne laissait plus autant de place à la stratégie et à la réflexion. Il paraissait même évidemment que Square-Enix s’était beaucoup appuyé sur l’expérience acquise avec Final Fantasy XV. Mais, malgré cela, FF7 Remake était clairement un excellent jeu. Son successeur, appelé Final Fantasy VII Rebirth et temporairement exclusif à la Playstation 5, s’appuie sur les mêmes qualités. Et il se paie même le luxe de rajouter quelques retouches bien senties. Explorons-les ensemble.

Scénario

Le scénario de Rebirth reprend là où Remake s’était arrêté. Soit à la moitié du premier disque de FF7 sur PS1. Après avoir sauvé Aerith à la tour de la Shinra, le groupe de Cloud s’enfuit de Midgard pour rejoindre Kalm où le héros de l’histoire racontent sa mission à Nibelheim avec Sephiroth. En sortant de Kalm, soit après une demi-douzaine d’heures, la carte du monde s’ouvre soudain vraiment. Une heure de plus et vous obtenez vos premières quêtes annexes. Et il y en a beaucoup. Certaines ont pour but d'améliorer les relations de vos personnages ou d'enrichir le contexte de l'histoire. D'autres sont là pour améliorer l'équipement et les compétences.

Bien sûr, toutes les régions ne sont pas accessibles dès le deuxième chapitre. Il faudra les débloquer au fur et à mesure du scénario. D'abord Prairie. Puis Junon, Corel, Gongaga et Cosmo. Chaque région fourmille de points d’intérêts. Le scénario de Rebirth se poursuit jusqu’à la Cité perdue. Soit à la fin du premier disque de la version PS1 de Final Fantasy 7. Cela sous-entend que le scénario couvert par les disques 2 et 3, du Grand Glacier jusqu’au coeur de la planète, sera couvert par le 3e volet de la trilogie…

Comme l’opus précédent, Rebirth ne réinvente pas l’histoire de Final Fantasy VII. En revanche, Square-Enix a rajouté quelques éléments apportant de la profondeur dans la compréhension des personnages principaux, leurs relations et leurs sentiments. Les révélations de Sephiroth à Nibelheim sur ses origines en sont un bon exemple. Le joueur comprend mieux comment le grand héros du SOLDAT en est venu à rayer le village natal de Tifa et Cloud de la carte. A l’image de Jesse dans Remake, certains personnages gagnent également de l’importance, comme Broden, le tenancier de l’auberge de Kalm ou Bill de la ferme à Chocobo.

D’autres surprises attendent les fans de la série avec quelques modifications scénaristiques qui ne touchent pas au coeur de la saga, mais qui modernise le récit et la mise en scène. C’est notamment le cas du rendez-vous que vous réussissez à avoir avec le personnage avec qui votre niveau d’affinité est assez élevé. Car, bien sûr, ce passage mythique est conservé. Alors, Aerith ou Tifa ? En outre, quelques modifications ont été faites sur le lexique. Par exemple, les « Limites » deviennent la Transcendance (un terme utilisé pour la première fois avec FF9). Leur usage est cependant identique.

Vous retrouvez bien évidemment tous les personnages jouables du jeu originel. Cloud, Aerith, Red XIII, Barret et Tifa sont évidemment de retour, ainsi que Yuffie que le joueur pouvait incarner dans Intergrade. Elle reste, comme dans le jeu originel, un personnage facultatif. Ils sont rejoints par Cid, Cait Sith et, autre personnage facultatif, Vincent. Une belle et grande équipe que voilà. Sephiroth reste également jouable dans le flashback de la mission de Nibelheim.

Gameplay

Evoquons maintenant le gameplay. Rebirth reprend en grande partie les mécaniques de Remake. Vous retrouvez l’exploration dans des cartes assez fournies en quêtes annexes (chasse de monstre, découverte de coffres, recherche d'invocations et d'armes, etc.). Ici, les espaces sont beaucoup plus grands et plus ouverts que les bidonvilles de Midgard. Vous retrouvez aussi Chadley et son simulateurs de combat.

Ce personnage de Remake sert aussi de hub pour les différents niveaux de difficulté, pour s’adapter à chaque joueur, les compétences à maitriser et les fameuses Materias à équiper, sans oublier les combats en quasi temps réel. Seule retour en arrière de Rebirth par rapport à Remake : l'évolution des armes. Elle est ici beaucoup plus succinte. Mais elle est remplacée par de nouveaux éléments de personnalisation.

Pour les combats, vous avez toujours deux modes : Action, où vous contrôlez tous les mouvements en temps réel de votre personnage principal (attaque, esquive, parade), et Classique, où le personnage attaque et pare automatiquement pour vous permettre de réfléchir à la stratégie. Dans les deux modes, vous pouvez déclencher des techniques spéciales, des magies et l’utilisation des objets de tous les personnages. Quel que soit le mode, utiliser magie, technique et objet consomme des barres ATB (héritage du FF7 originel) qui se remplissent avec le temps.

Deux techniques n’utilisent pas de barre ATB, mais des jauges plus spécifiques qui complexifient encore la lecture des combats : la transcendance et les attaques synchronisées. Ces dernières sont l’une des grandes nouveautés de Rebirth. Elles dépendent de l’affinité entre deux membres de l’équipe et du niveau d’équipe, des paramètres qui n’existaient pas dans Remake. Ils évoluent grâce aux missions annexes. Dans le jeu originel, un niveau d’affinité existait pour déterminer avec qui Cloud a le plus d’affinité. Un paramètre qui a bien sûr été repris dans cet opus.

Pour acquérir une attaque synchronisée, vous devez passer par l’une des nouveautés de Rebirth : le codex. Le codex est une adaptation du sphérier de Final Fantasy X. Grâce à des points de compétence, vous activez des éléments du codex. Cela permet d’améliorer les caractéristiques d’un personnage et de débloquer des techniques, notamment les compétences synchronisées. Chaque personnage possède plusieurs codex… pour davantage de personnalisation. La personnalisation de l’équipe est d’ailleurs un élément essentiel à la stratégie : personnage actif, tactique individuelle, codex, équipement, materia, invocations… les paramètres sont nombreux et les combinaisons infinies.

Et si cela ne suffisait pas, Rebirth ajoute un autre élément de gameplay : la synthèse d’objet. Ajoutant artificiellement de la durée de vie, la synthèse permet d'améliorer certaines pièces d'équipement standard (comme dans Final Fantasy XVI) et de renouveler son stock de consommables si les réserves s’épuisent trop vite dans un donjon particulièrement coriace. Si certaines ressources de crafting sont disponibles dans toutes les régions, d'autres sont exclusives. La synthèse dispose aussi de son “niveau d'expérience”. Plus vous fabriquez d'objets différents, plus vos expériences montent. Plus vous gagnez de niveau d'expérience, plus vos choix de crafting s'élargissent.

Pour cela, Rebirth apporte plusieurs améliorations notables. D’abord, il existe plusieurs véhicules. Le buggy des origines, fidèle à celui du jeu originel. Le Tiny Bronco de Cid qui permet de passer d’une région à une autre. Le fameux gyropodes qui a fait hurler les fans lors de la diffusion d’un trailer. Sans oublier les éternels Chocobo, ces montures mi-poulet mi-autruche que vous retrouvez dans tous les épisodes de Final Fantasy. Dans Rebirth, chaque région possède une espèce de Chocobo différente qui permet d’atteindre certaines zones. Notez aussi que chaque personnage possède une action spéciale permettant d’interagir avec l’environnement. Encore une autre occasion de fouiller et fouiller encore…

La dernière grande amélioration apportée par Rebirth concerne les mini-jeux. Ceux du jeu originel sont de retour, naturellement. Notamment le G-Bike qui a été adapté sur smartphone en 2014. Ils sont rejoints par une brochette de nouvelles activités que vous retrouvez majoritairement au Gold Saucer, sorte de Las Vegas fantastique perdu au milieu du désert de Corel. L’un de nos préférés est évidemment Queen’s Blood, un jeu de cartes qui pourrait rappeler à certains le Triple Triad de FF8 ou le Tetra Master de FF9. Que ce soit dans le déroulement des parties que dans la façon de récupérer des cartes. C’est un jeu de carte très stratégique où il faut prendre en compte la valeur, le rang, l’effet et la zone d’effet de chaque carte.

Nous voyons aussi que Square-Enix fait tous les efforts pour intégrer les fonctions de la Dualsense dans le gameplay de Rebirth. Par exemple, certains QTE prennent en charge les cachettes adaptatives de la manette, une fonction qui ne rendra pas aussi bien si le jeu est adapté sur PC ou Xbox…

Réalisation technique

Parlons maintenant de la réalisation visuelle et sonore. Graphiquement, nous retrouvons la réalisation léchée de la version PS5 de Remake avec tous les effets de fumée, les réflexions sur l’eau et les postures naturelles des personnages. Nous retrouvons aussi une magnifique bande sonore. Elle comprend, d’une part, une grande partie des thèmes écrits par Nobuo Uematsu, mais réorchestrés et modernisés, et, d’autre part, des musiques originales pour accompagner les aventures de Cloud, Tifa et Aerith. L’expérience audio a toujours été un élément majeur des Final Fantasy. Et cela reste le cas ici.

Rebirth s’appuie bien évidemment sur l’Unreal Engine. Mais contrairement à ce que nous aurions pu croire, Square-Enix a préféré rester sous la version 4 et non passer à la version ultérieure, contrairement à Final Fantasy XVI, sorti au début de l’été 2023. Voilà l’une des raisons pour lesquelles Rebirth ressemble beaucoup visuellement à Remake, même si les deux jeux n’ont pas été développés pour la même console (PS4 et PS5, respectivement).

Rester sous Unreal Engine 4 a un avantage et un inconvénient. L’avantage est un développement plus rapide du jeu. Il ne s’est passé que quatre ans entre la sortie de Remake et Rebirth, alors qu’il y a eu 6 ans entre FFXV (sous Luminous Engine) et FFXVI (sous Unreal Engine 5). De nombreux éléments graphiques ont été repris, ainsi que les animations. Il ne restait plus qu’à intégrer les nouveaux personnages, les nouvelles zones, les nouvelles animations. En outre, Square-Enix maitrise mieux son sujet.

L’inconvénient de reprendre l’Unreal Engine 4 est le manque de finesse de certaines modélisations ou de certains mouvements. Certes, les personnages sont toujours très bien réalisés. Mais il y a une différence entre Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth. Un bon exemple : quand Nibelheim brule après l’attaque de Sephiroth, les braises des poutres de bois semblent bien artificielles. Les effets de lumière et les réflexions sont également moins précis sous Unreal Engine 4, puisque l’Unreal Engine 5 intègre un nouveau moteur dédié appelé Lumen. Les reflets sur les vitres ou les pots de fleur sont moins nets. La lumière sur Cloud est moins naturelle.

De même, nous pouvons constater que les environnements de Rebirth sont grands et fourmillent de détails. Mais le moteur connait parfois quelques petits ralentissements, notamment si vous choisissez de jouer en 4K HDR. Ce n'est pas bien méchant. Mais, si vous optez pour le mode manuel et la difficulté élevée, vous aurez peut-être envie de donner la priorité au « mode fluide », sacrifiant un peu de qualité visuelle pour revenir à 60 images par seconde.

Conclusion

Final Fantasy VII Rebirth est une excellente suite à Final Fantasy VII Remake. Pratiquement toutes les grandes idées du premier volet sont reprises ici. Et Square-Enix en rajoute de nouvelles pour étoffer le gameplay, même si certaines d’entre elles semblent n’exister que pour rallonger artificiellement la durée de vie du titre qui n’en avait clairement pas besoin. Avec une quinzaine de chapitre et cinq grandes zones (Prairie, Junon, Corel, Gongaga et Cosmo) à parcourir, l’espace était déjà assez grand sans avoir besoin d’en rajouter.

Moins impressionnant visuellement que Final Fantasy XVI, Rebirth reste une très belle production. Au niveau musical, où les thèmes originaux de Nobuo Uematsu sont parfaitement réorchestrées. Au niveau du gameplay, avec une exploration riche, des combats nerveux et tactiques et une stratégie d’équipe poussée à son paroxysme. Au niveau scénaristique, où l’histoire originelle n’en est que magnifiée par les petites retouches modernes qui donne de l’ampleur au récit, certes, mais surtout aux relations complexes entre les personnages. Un vrai bijou qui accompagne parfaitement Remake et Crisis Core et qui nous mène doucement, mais surement, vers une conclusion aux proportions sans nul doute épiques.