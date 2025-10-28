Vous en avez marre des contenus IA sur les réseaux sociaux ? Dommage, cette startup va empirer les choses

Une startup propose de générer des contenus IA et des interactions artificielles sur les réseaux sociaux. En plus d'avoir déjà des clients, elle vient de recevoir des fonds de la part d'un investisseur reconnu.

“Ne payez plus jamais un humain“. Si vous trouvez ce slogan accrocheur et envisagez de vous en servir, sachez qu'il est déjà pris. C'est celui d'une startup appelée Doublespeed AI. Sans chercher à le cacher, elle explique dès sa page d'accueil qu'elle fonctionne sur le principe des “fermes de smartphones”. Généralement utilisées par les cybercriminels, ce sont des structures rassemblant des centaines de mobiles ou plus pour envoyer des messages en masse, générer des faux avis, des “like” ou autres formes d'engagement sur les réseaux sociaux.

Étant donné son nom, on comprend de suite que Doublespeed AI fait appel à l'intelligence artificielle. Elle “imite l’interaction naturelle des utilisateurs sur des appareils physiques pour que notre contenu apparaisse humain aux algorithmes“. Et ça fonctionne : l'entreprise fait savoir qu'elle génère des millions de vues en quelques semaines avec une quinzaine de faux profils IA. Le problème, c'est que ce fonctionnement va à l'encontre des conditions d'utilisation des plateformes visées.

À cause de cette startup, il va y avoir encore plus de faux contenus IA sur les réseaux sociaux

Prenons l'exemple de Facebook dont la page dédiée aux spam est très claire. Il est interdit “de publier, de partager, de prendre part, manuellement ou automatiquement, à du contenu ou de créer des comptes, groupes, pages, évènements ou autres éléments, à des fréquences très élevées“. De même, “tenter de vendre, d’acheter ou d’échanger des interactions, comme les j’aime, les partages, les vues, les suivis, les clics ou l’utilisation de certains hashtags, etc. ou d’y parvenir” n'est pas autorisé. Même chose sur Reddit, LinkedIn ou X, entre autres.

C'est pourtant exactement ce que permet de faire la “ferme” de Doublespeed AI. Pour accéder à ses outils, il faut débourser entre 1 500 et 7 500 dollars par mois. Certains le font déjà à en croire les résultats affichés. En parallèle, la startup a reçu 1 million de dollars de la part d'a16z, un fond de capital risque créé par Marc Andreessen et Ben Horowitz. Le comble étant qu'Andreesen est membre du conseil d'administration de Meta. Interrogé à ce sujet, le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas répondu au moment de publier cet article.

