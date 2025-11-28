Bientôt la fin des téléphones portables dans les lycées ? Emmanuel Macron veut y étendre le dispositif Portable en pause dès « la rentrée prochaine »

Le dispositif « Portable en pause », qui consiste à interdire les smartphones au collège, a été testé dans une centaine d’établissements avant d’être généralisé en septembre dernier. Désormais, le Président de la République souhaite aller encore plus loin : il voudrait l’élargir aux lycées.

L’une des clés de voûte de ce second mandat d’Emmanuel Macron est indéniablement le numérique. Après la loi sur la protection de l’enfance qui contraint les sites pornographiques à contrôler l’âge de leurs utilisateurs ou encore la commission parlementaire de septembre dernier appelant à un meilleur encadrement des plateformes, le Président de la République projette maintenant de lancer un référendum sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout : le numérique ne passe pas seulement par les divers sites et réseaux sociaux. Le matériel qui permet d’y accéder est aussi la cible du gouvernement. C’est lors d’un déplacement à Mirecourt, dans les Vosges, le 28 novembre qu’Emmanuel Macron s’est exprimé sur l’interdiction du téléphone portable au lycée.

Emmanuel Macron veut élargir l’interdiction des smartphones aux lycées

Cette mesure avait déjà été expérimentée dans une centaine de collèges, avant d’être généralisée en septembre dernier. Elle vient renforcer l’application d’une loi de 2018 qui interdit déjà le smartphone de la maternelle au collège, mais qui peinait parfois à être respectée. Et si Franceinfo souligne que la mise en place du dispositif « Portable en pause » reste parfois compliquée, selon le Président de la République il y fonctionne « plutôt bien ». C’est pourquoi il envisage de l’étendre aux lycées « à partir de la rentrée prochaine ».

Le dispositif se manifeste par l’interdiction, pour les élèves, d’avoir accès et d’utiliser leur téléphone portable pendant la journée de cours – y compris pendant les pauses. Les établissements doivent donc s’équiper de dispositifs de stockage sécurisé, tels que des casiers, des mallettes, des pochettes ou toute autre solution adaptée. Il en sera de même pour les lycées si l’interdiction y est étendue.

Pour justifier l’élargissement de la « pause numérique », le chef de l’État évoque la volonté d’« aller au bout de cette démarche », considérant le lycée – au même titre que le collège – comme le lieu d’apprentissage et d’échange des élèves. Au-delà, cette interdiction vise probablement à prévenir les dangers de l’addiction aux écrans. De plus, elle s’inscrit sûrement dans la lutte informationnelle menée par le gouvernement. Globalement, il pourrait également s’agir d’un volet de la « Grande Cause nationale » de 2025 : la santé mentale, les réseaux sociaux ayant sans conteste un impact dessus.

Selon nos confrères, cette déclaration d’Emmanuel Macron fait suite au dépôt, par la députée Laure Miller (EPR), d’une proposition de loi dans laquelle figure la volonté d’« étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires ».