Bon plan La Poste Mobile : le forfait 5G 250 Go est à seulement 19,99 €

Si vous cherchez un forfait mobile 5G pas cher avec une enveloppe de données internet très conséquente, ce forfait de La Poste Mobile est fait pour vous. C’est un forfait qui conviendra autant aux accrocs de réseaux sociaux, qu’aux amateurs de films et séries en streaming. Avec une réserve de 250 Go, vous pouvez même partager régulièrement votre connexion sur votre PC portable !

Cliquez ici pour profiter de l'offre

Les forfaits internet avec plus de 200 Go de data sont assez rares sur le marché et beaucoup d’entre eux sont hors de prix. Pourtant, avec le développement de la 5G, il existe de plus en plus de personnes qui utilisent une très grande quantité de données internet depuis leur smartphone. TikTok, YouTube, Instagram, Netflix, Disney+, Spotify… Toutes ces applications consomment énormément de data. Et il n’y a rien de plus frustrant que de se trouver à court de forfait au milieu du mois et de devoir attendre que son enveloppe se réinitialise pour surfer à nouveau normalement. Certains opérateurs pratiquent même encore le hors forfait en cas de dépassement. Cela peut donc coûter très cher.

Tout savoir sur le forfait 5G 250 Go La Poste Mobile

La Poste Mobile propose un forfait compatible 5G avec 250 Go d’internet compris. Les appels sont bien sûr illimités vers la France et 60 destinations étrangères. Les SMS sont aussi illimités en France et dans les DOM ainsi que les MMS en France hors DOM.

Le réseau utilisé est celui de SFR qui couvre plus de 99% de la France métropolitaine et qui offre une excellente qualité d’appel et de connexion en 5G. Vous pouvez donc utiliser ce forfait partout en France sans aucune crainte. C’est une solution parfaite si vous êtes souvent en déplacement et que vous avez besoin d’avoir toujours une bonne connexion. Avec 250 Go, vous pouvez sans aucun souci partager votre connexion internet avec votre PC portable pour travailler, regarder des films et séries sur un plus grand écran ou même jouer en ligne. Et si vous arrivez à bout de vos 250 Go (ce qui est quand même peu probable), pas de panique. Vous pourrez continuer d’aller sur internet avec un débit réduit, sans risquer le hors forfait.

Si vous voyagez à l’étranger, en Europe et dans les DOM/COM, vous pourrez toujours profiter de votre forfait avec une enveloppe de 30 Go d’internet ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité. Et si vous partez au Maghreb, vous pourrez même y utiliser 5 Go d’internet.

Il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous pouvez donc vous désabonner quand vous le souhaitez sans aucun souci. Et, contrairement à de nombreuses offres concurrentes, le prix du forfait reste le même après un an, soit 19,99 euros/mois, ce qui est très appréciable.