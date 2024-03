Grâce au boîtier AAWireless, profitez d’Android Auto sans fil et bénéficiez de 15% de réduction

Android Auto est un service bien pratique pour bénéficier de nombreuses fonctionnalités (navigation, contrôle du multimédia…) directement sur l’écran de bord de son véhicule pendant la conduite. L'ennui, c'est qu'il est généralement nécessaire d'utiliser un câble pour lancer l'application, alors qu'il existe une solution sans fil abordable : l'adaptateur AAWireless. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'accessoire est actuellement en promotion avec 15 % de réduction.

Si vous utilisez régulièrement ou modérément Android Auto, vous savez qu’il s’agit d’une plateforme formidable qui facilite la vie des conducteurs. Une fois qu’Android Auto est lancé, vous accédez à une grande diversité d’options pour rendre vos trajets plus agréables et confortables. Android Auto vous facilite vraiment la vie : grâce à lui, vous pouvez utiliser des applications comme Google Maps, Spotify ou Whatsapp directement sur l'écran de votre voiture. D’ailleurs, la popularité d’Android Auto ne cesse de croître, avec plus de 200 millions de véhicules pris en charge en 2024.

Toutefois, Android Auto souffre d’un défaut : il n’est pas compatible sans fil avec tous les systèmes automobiles embarqués, nécessitant la plupart du temps une connexion câblée. Le boîtier AAWireless se présente comme une solution abordable et pratique pour obtenir un accès à Android Auto sans fil dans son véhicule.

Vous avez peut-être déjà été confronté à cette situation : le matin, vous êtes pressé pour vous rendre au travail ou à un rendez-vous, mais devez brancher votre téléphone et attendre le démarrage d'Android Auto, provoquant une perte de précieuses minutes. Grâce à l’adaptateur AAWireless, l’usage d’Android Auto devient bien plus fluide et pratique. Et c’est le moment de craquer pour ce petit appareil qui facilite le quotidien puisque, pour Pâques, il fait l’objet d’une réduction de prix de 15 %.

Comment fonctionne AAWireless ?

AAWireless est un dispositif plug & play conçu pour être simple à mettre en place et à configurer. Il fonctionne dès la sortie de la boîte et communique avec votre smartphone en Bluetooth. L’application mobile compagnon qui est proposée peut vous guider étape après étape si nécessaire. Après la première installation, la connexion devient automatique et vous pouvez alors accéder à Android Auto en un claquement de doigts sans intervenir.

Grâce à AAWireless, l’application compagnon gratuite, vous jouissez de toutes les fonctionnalités d’Android Auto exactement comme si vous passiez par une connexion filaire, mais sans le souci de brancher constamment un câble et d’attendre que l’application soit rendue disponible. La transmission des médias est rapide et vous pouvez utiliser Google Maps, Spotify, Google Assistant ou n’importe quel service supporté par Android Auto comme vous en avez l’habitude.

Avec l’application, vous pouvez aussi personnaliser votre expérience Android Auto afin que celle-ci s’adapte à vos besoins. Pionnier sur le marché des adaptateurs Android Auto sans fil et auteur d’une campagne de crowdfunding réussie, AAWireless a souvent été copié tant son concept a rencontré un public large, mais personne n’est encore parvenu à égaler son produit.

Mises à jour régulières et service client efficace

Contrairement à ses concurrents, AAWireless offre une application compagnon permettant de mettre à jour régulièrement le firmware du boîtier. Cette particularité donne la possibilité de pousser de nouvelles fonctionnalités, d’optimiser le système ou encore de s’adapter aux changements d’Android Auto. Cela fait de l’AAWireless un produit plus durable que tous les autres adaptateurs de ce type, vendus seuls sans application compagnon gratuite.

En cas de problème ou si vous avez une question à poser sur une fonctionnalité, vous avez accès à un service client réactif et efficace, disponible aussi bien depuis l’application mobile que depuis un canal Slack dédié. Avec une note moyenne de 4,4/5 sur presque 6 000 retours d’utilisateurs, l’adaptateur AAWireless obtient un score de satisfaction élevé auprès de ses clients, dont 75 % lui attribuent 5 étoiles, le maximum.

L’AAWireless est un projet européen. Il est développé par des équipes néerlandaises et fabriqué en Hongrie. Le centre de distribution du fabricant est situé aux Pays-Bas, assurant une livraison rapide vers la France.

Une histoire qui commence en 2018

AAWireless s’est imposé comme le leader des adaptateurs sans fil Android Auto grâce à des années de travail de réflexion et de conception sur le produit. Dès 2018, le fondateur Emil Borconi-Szedressy développe une application qui a constitué la base du projet. Au départ, l’idée était d’utiliser un téléphone secondaire ou une clé TV comme adaptateur, mais des soucis de compatibilité incitent à envisager une autre solution.

À partir de 2019, AAWireless planche sur du matériel personnalisé, lui permettant de contrôler toute la partie logicielle et d’optimiser sa plateforme pour un hardware limité. Tout le code est également porté sur Linux. En 2020, une campagne de crowdfunding Indiegogo permet de financer la suite du projet. Avec 40 000 contributions, la société peut fabriquer ses 3 000 premiers appareils et apporter des améliorations continues au logiciel et au matériel.

En 2021, les premières livraisons sont honorées. Mais la pandémie de COVID-19 entraîne une pénurie mondiale de puces, obligeant à concevoir une toute nouvelle version de l'électronique. En 2022, AAWireless se détache de sa page Indiegogo pour commencer à vendre en direct sur son propre site internet, ainsi que sur Amazon dans certains pays.

En 2023, AAWireless opère un changement de stratégie radical en déplaçant sa ligne de production de la Chine vers la Hongrie. Ce faisant, les coûts ont été réduits et le prix de l’appareil a pu être diminué, le rendant accessible à un plus grand nombre de consommateurs.

15 % de réduction pendant Pâques

Vous partez en vacances à Pâques ? Alors c’est sans doute le meilleur moment pour investir dans un adaptateur AAWireless. Du 25 mars au 2 avril 2024, le boîtier de connexion sans fil pour Android Auto voit son prix chuter de 15 %. Son prix initial de 69,99 euros passe ainsi à 59,49 euros. L’entreprise a déjà fait savoir que l’appareil continuera à recevoir des mises à jour régulières et pourra donc continuer à fournir Android Auto sans fil à votre véhicule de longues années durant. Le produit est garanti pour deux ans.

