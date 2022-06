Cdiscount : Le vélo électrique pliable Urban de Velair est vendu à seulement 599 € pendant les soldes

Les vélos à assistance électrique sont dotés d’un moteur et d’une batterie afin d’apporter une aide au pédalage. Cela vous permet donc de vous déplacer sans effort. Durant les soldes d’été 2022, Cdiscount propose le modèle Urban, best seller des vélos pliables de la marque Velair, à seulement 599 €. Avec le code 25D249CD, les membres Cdiscount à volonté bénéficient de 25 euros de réduction supplémentaires et peuvent donc acheter ce vélo électrique à 574 euros.



Le modèle Urban de Vélair est un vélo électrique avec un cadre en aluminium design et élégant, spécialement conçu pour simplifier les déplacements en ville. Sa batterie au lithium de 10,7Ah est amovible pour faciliter la recharge et offre une autonomie de 60km. Le moteur situé dans le moyeu arrière a une puissance de 250 W. Il possède 5 modes d’assistance électrique que vous pouvez régler à l’aide de l’écran de commandes LCD.

Équipé de freins V-brake, d’un dérailleur Shimano 6, et de roues de 20 pouces, le VAE Urban est agréable à utiliser et ne pèse que 24kg. Une fois plié, vous pouvez le transporter facilement.

En vente à prix soldé sur le site de Vélair à 990 €, le modèle Urban est affiché à 599 € sur Cdiscount durant les soldes d’été. Les membres de Cdiscount à volonté bénéficient en plus de l’offre 25€ de réduction dès 249€ d'achat sur tout le site avec le code 25D249CD. Le vélo électrique Velair Urban se retrouve alors à 574 euros pour les membres CDAV.

