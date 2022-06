Très pratique, ce ventilateur mobile Oceanic est à petit prix pendant les soldes

Armez-vous pour affronter la chaleur estivale avec ce ventilateur mobile OCEANIC qui est à petit prix chez Cdiscount dans le cadre des soldes d'été 2022. Pour seulement 23 €, vous pouvez vous offrir ce modèle fonctionnel, efficace et facilement transportable.

Dame nature fait des siennes en ce début d'été et les températures peuvent monter haut par endroit. Et si vous vous armiez pour faire face à la chaleur ? Un ventilateur peut vous aider à retrouver un peu de confort quand le mercure monte. Cela tombe bien, Cdiscount propose un ventilateur vertical très pratique de la marque OCEANIC pour moins de 25 €.

Ce ventilateur est un modèle discret qui ne mesure que 80 cm de hauteur. Il se glissera donc facilement dans n'importe quelle pièce sans trop se faire remarquer et il se transporte facilement. Bien qu'il soit vertical, ses hélices oscillent horizontalement de l'intérieur pour diffuser l'air sur un angle de 70°. De quoi couvrir un rayon assez large pour ventiler plusieurs personnes.

Le ventilateur a une puissance de 45W et vous pouvez le moduler sur 3 niveaux : faible, moyen et rapide. Une minuterie réglable sur 2h vous permet de l'éteindre automatiquement au bout d'un certain nombre de minutes. Par exemple, le temps de vous plonger dans votre sommeil. Et cela vous aide bien sûr à économiser de l'énergie.

Pendant les soldes d'été sur Cdiscount, ce ventilateur OCEANIC est disponible au prix de 22,99 €, contre une trentaine d'euros en temps normal. C'est un tarif intéressant pour vous ventiler quand le besoin se fait ressentir en ces temps-ci.